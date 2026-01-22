Santa Rosa Jáuregui tendrá Foro Querétaro para 10 mil personas

El antiguo Lienzo Charro abandonado se convertirá en recinto cultural, deportivo y de entretenimiento con capacidad para 10 mil personas.

Felifer Macías anuncia arranque Foro Querétaro antiguo Lienzo Charro Santa Rosa Jáuregui

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante anuncio del Foro Querétaro en Santa Rosa Jáuregui.

Foto: Municipio de Querétaro.
Por Diario Rotativo Ene 22, 2026
Santa Rosa Jáuregui — 22 de enero de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció el arranque del Foro Querétaro en el antiguo Lienzo Charro de Santa Rosa Jáuregui, que se convertirá en recinto especializado para eventos culturales, deportivos y de entretenimiento. El nuevo espacio tendrá capacidad para 10 mil personas y transformará un inmueble que permanecía en total abandono, informó el alcalde durante la presentación del proyecto en Santa Rosa Jáuregui.

El rescate del antiguo Lienzo Charro ya inició con el retiro de la estructura obsoleta e inservible que se encontraba en el inmueble. Macías explicó que este espacio se encontraba abandonado y sin uso, por lo que su rehabilitación representa una oportunidad para generar desarrollo e inversión en la localidad de Santa Rosa Jáuregui.

El Foro Querétaro permitirá realizar eventos de entretenimiento en Santa Rosa Jáuregui de gran formato, incluyendo presentaciones artísticas, actividades culturales y competencias deportivas. El recinto contará con infraestructura moderna adaptada a las necesidades de diferentes tipos de eventos, detalló el presidente municipal.

La rehabilitación de este inmueble había sido planteada como acción prioritaria desde el inicio de la administración municipal. "Se va a convertir en el nuevo recinto especializado en cultura, entretenimiento, arte y deporte del municipio de Querétaro, aquí en Santa Rosa Jáuregui", destacó Felifer Macías durante el anuncio del proyecto.

El alcalde aseguró que el nuevo polo de entretenimiento en Querétaro traerá beneficios económicos para Santa Rosa Jáuregui al atraer visitantes y generar actividad comercial en la zona. La capacidad de 10 mil personas posiciona al Foro Querétaro como uno de los recintos más grandes del municipio, señaló Macías durante la presentación.

