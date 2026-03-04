Querétaro, 4 de marzo de 2026. — Los centros de datos instalados cerca del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro deberán adoptar esquemas de generación eléctrica en sitio, pues el suministro que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) autorizó para su arranque es limitado y no cubrirá la expansión prevista.

El titular de la Agencia de Energía del Estado, Mauricio Reyes Caracheo, informó que ya avanzan proyectos basados en gas natural con proveedores, ingenierías y ubicaciones definidas, respaldados por fondos de inversión que eliminarían la necesidad de un desembolso inicial por parte de las empresas.

El corredor del aeropuerto queretano concentra una presencia creciente de compañías tecnológicas cuya operación exige volúmenes elevados de electricidad.

Aunque la CFE proporcionó energía para data centers en Querétaro durante el inicio de operaciones, la capacidad autorizada resulta insuficiente ante el dinamismo del sector, lo que ha acelerado la búsqueda de alternativas de generación privada fuera de la red federal para sostener el ritmo de crecimiento.

"No tienen alternativa, no es que yo lo diga", señaló Reyes Caracheo al referirse a las empresas que operan en la zona.

El funcionario explicó que los proyectos de generación en sitio ofrecen electricidad más económica que la actualmente adquirida y con menor impacto ambiental frente a fuentes consideradas más contaminantes, un doble beneficio para los operadores de estos centros que además facilita la viabilidad financiera de los desarrollos a mediano plazo.

Fondos de inversión financiarán infraestructura energética en Querétaro

El titular de la Agencia de Energía detalló que los fondos interesados en financiar la infraestructura eléctrica permitirían a las empresas tecnológicas acceder a energía para data centers en Querétaro sin un desembolso directo.

Los proyectos cuentan con proveedores identificados e ingenierías en fase avanzada. Precisó que este tipo de desarrollos no se concretan en el corto plazo, aunque el avance es significativo y apunta a sostener el crecimiento industrial del estado, particularmente en sectores de alta demanda.

Si bien la CFE desarrolla obras paralelas para reforzar la red eléctrica estatal, estas no serán suficientes ante el ritmo de expansión industrial que registra Querétaro.

La generación privada en sitio se perfila como una vía necesaria para garantizar el suministro energético y evitar que la falta de capacidad eléctrica frene la llegada de nuevas inversiones al corredor tecnológico del aeropuerto.