Amplían presupuesto de Tarjeta Contigo en Querétaro

Gobierno estatal busca ampliar cobertura del programa social a más ciudadanos.

Gobernador Mauricio Kuri González anuncia incremento al presupuesto de Tarjeta Contigo en Querétaro para personas vulnerables

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia de prensa donde anunció ampliación presupuestal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de marzo de 2026. — El presupuesto destinado a la Tarjeta Contigo registrará un incremento durante este año con el objetivo de ampliar la cobertura del programa social a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad en Querétaro, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario estatal señaló que la estrategia busca "estar muy cerca de los ciudadanos" y fortalecer los apoyos directos.

La Tarjeta Contigo es uno de los principales instrumentos de política social del gobierno estatal, orientado a brindar respaldo económico a sectores de la población con mayor rezago.

Con el ajuste presupuestal, la administración estatal prevé incorporar a nuevos beneficiarios, aunque no se precisaron cifras específicas sobre el monto adicional ni la cantidad de personas que se sumarán al padrón.

Kuri González indicó que la prioridad será llegar a "un mayor número de ciudadanos" en condiciones de vulnerabilidad.

El gobernador no detalló si habrá cambios en los requisitos de inscripción o si se habilitarán nuevos módulos de registro en municipios del estado.

El programa opera mediante transferencias directas a los beneficiarios a través de una tarjeta bancaria, un esquema que el gobierno estatal ha mantenido desde el inicio de la actual administración para canalizar apoyos sociales sin intermediarios.

gobiernomauricio kuriprogramas sociales

Reciente

Automovilista realiza el pago del refrendo vehicular Querétaro 2026 desde la aplicación APPQRO en su teléfono móvil
San Juan del Río

Refrendo vehicular Querétaro 2026: costo, fechas límite y cómo evitar pagar tenencia

Gobierno de Querétaro mantiene programa Cero Tenencia para quienes cubran el refrendo antes del 31 de marzo; después se cobra impuesto íntegro según valor del vehículo.

Cielo medio nublado sobre Santiago de Querétaro con pronóstico de clima en Querétaro de 7 a 30 grados centígrados
Querétaro

Clima en Querétaro hoy: mínima de 7°C y lluvias aisladas

SMN pronostica rachas de viento de hasta 50 km/h y 30% de probabilidad de lluvia en la capital.

Captura de video del momento en que el agresor armado de Santa Fe desciende de un Kia Stinger y dispara contra una camioneta en CDMX
México

Agresor armado de Santa Fe ya había baleado a otro conductor en Edomex

Francisco Maguey Ocampo acumula dos ataques con arma de fuego contra automovilistas y permanece prófugo pese a haber sido detenido en 2025.

Carretera federal 57 a su paso por El Marqués Querétaro donde se advierten riesgos de colapso vial por obras del tren
El Marqués

Sin concluir obras, El Marqués enfrentaría colapso vial: Kuri

Gobernador advierte riesgo por coincidencia de trabajos del tren México-Querétaro y la carretera 57.