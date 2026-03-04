Querétaro, 4 de marzo de 2026. — El presupuesto destinado a la Tarjeta Contigo registrará un incremento durante este año con el objetivo de ampliar la cobertura del programa social a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad en Querétaro, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González.
El mandatario estatal señaló que la estrategia busca "estar muy cerca de los ciudadanos" y fortalecer los apoyos directos.
La Tarjeta Contigo es uno de los principales instrumentos de política social del gobierno estatal, orientado a brindar respaldo económico a sectores de la población con mayor rezago.
Con el ajuste presupuestal, la administración estatal prevé incorporar a nuevos beneficiarios, aunque no se precisaron cifras específicas sobre el monto adicional ni la cantidad de personas que se sumarán al padrón.
Kuri González indicó que la prioridad será llegar a "un mayor número de ciudadanos" en condiciones de vulnerabilidad.
El gobernador no detalló si habrá cambios en los requisitos de inscripción o si se habilitarán nuevos módulos de registro en municipios del estado.
El programa opera mediante transferencias directas a los beneficiarios a través de una tarjeta bancaria, un esquema que el gobierno estatal ha mantenido desde el inicio de la actual administración para canalizar apoyos sociales sin intermediarios.