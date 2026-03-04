México, 4 de marzo de 2026. — Las penas por reclutamiento de menores al narcotráfico podrían elevarse hasta 20 años de prisión, luego de que la Cámara de Diputados avanzó un dictamen que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal.

La iniciativa, impulsada por diversas bancadas, recibirá primera lectura este martes y se prevé su discusión y eventual aprobación en la sesión del pleno de este miércoles. Actualmente, el castigo por este delito contempla entre 7 y 12 años de cárcel.

La reforma responde a un contexto en el que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales se ha convertido en una problemática creciente en diversas regiones del país.

Con el incremento de la pena máxima de 12 a 20 años, legisladores de distintos partidos buscan fortalecer la protección legal de la niñez frente al crimen organizado.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que el dictamen integra iniciativas de múltiples grupos parlamentarios, además de una propuesta propia.

La legisladora calificó el reclutamiento de menores como un flagelo que genera dolor a las familias mexicanas.

"Es un mensaje claro que debemos de dar a los delincuentes", señaló en entrevista previa a la sesión ordinaria. Agregó que la intención es que las penas por reclutamiento de menores en el narcotráfico envíen una señal contundente a quienes explotan a la niñez.

Reforma electoral y crimen organizado en elecciones

Sobre la reforma electoral, López Rabadán indicó que aún se espera el documento oficial y reiteró que el proceso debe incluir a todos los grupos parlamentarios.

La diputada sostuvo que las prioridades en esta materia deben centrarse en proteger los comicios de la intervención del crimen organizado y evitar el condicionamiento de programas sociales con fines electorales.

"Necesitamos detener las manos de los cárteles y del crimen organizado", sostuvo la legisladora, quien advirtió, según su perspectiva, que organizaciones criminales financian campañas y después se asumen dueños del territorio.

También señaló, a su juicio, la necesidad de garantizar que los beneficiarios de programas sociales no sean presionados para votar por un partido específico.

¿Qué actividades prepara la Cámara por el Día de la Mujer?

López Rabadán adelantó que este miércoles se realizará una sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer. La diputada consideró que la fecha debe servir para reconocer avances, pero sobre todo para señalar los pendientes en materia de igualdad salarial y seguridad.

La presidenta de la Mesa Directiva mencionó a las madres buscadoras y a las mujeres que esperan atención médica como ejemplos de quienes aún no han alcanzado condiciones dignas.

"No han llegado las madres buscadoras que buscan a sus hijos con sus propias manos", concluyó.