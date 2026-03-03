Querétaro, 3 de marzo de 2026. — El Sistema Municipal DIF de Querétaro formalizó un padrón de 73 organizaciones de la sociedad civil que en conjunto atienden a más de 14 mil beneficiarios directos cada mes en ámbitos como educación, salud, discapacidad, adicciones, casas hogar y atención al adulto mayor.
La directora del SMDIF, Gabriela Valencia García, informó que la conformación de este registro representa un esfuerzo estratégico para articular capacidades y ampliar el alcance de los programas sociales en el municipio.
La cobertura del padrón abarca todos los grupos etarios: mujeres embarazadas, bebés, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.
Valencia García precisó que esa visión integral permite responder de manera oportuna a las necesidades específicas de cada sector de la población vulnerable en Querétaro.
"Estamos hablando de más de 14 mil beneficiarios directos cada mes, de familias que encuentran acompañamiento, tratamiento y esperanza", señaló la directora durante la firma de convenios con las organizaciones participantes.
Representantes de organizaciones como La Cima, Luz de Vida y Fundación Kristen participaron en la firma del padrón 2026. rotativo.com.mx
Entre las instituciones que integran el padrón figuran La Cima, I.A.P.; Luz de Vida, I.A.P.; Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral, A.C.; Fundación Kristen, A.C.; y Fundación Queretana Bebé Avance, A.C., entre otras reconocidas por su trayectoria y resultados en beneficio de la comunidad queretana.
La Coordinación de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil del SMDIF es la encargada de articular el trabajo con estas agrupaciones civiles.
A través de esta vinculación, el DIF municipal busca optimizar recursos y evitar duplicidad de esfuerzos. Valencia García explicó que la suma de convenios permite que cada organización aporte su experiencia especializada —desde rehabilitación y atención a personas con discapacidad hasta programas contra adicciones y apoyo alimentario— dentro de un esquema coordinado con el gobierno municipal.
El modelo de trabajo conjunto da continuidad a una estrategia de corresponsabilidad entre sociedad civil y gobierno orientada a generar mayores oportunidades de desarrollo para las familias que más lo necesitan en Querétaro.