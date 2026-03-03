DIF Querétaro suma 73 organizaciones civiles a su padrón 2026

Sistema Municipal DIF consolida convenios con instituciones de salud, educación, discapacidad y atención a adultos mayores.

Firma de convenios entre DIF Querétaro y organizaciones civiles del padrón 2026 para atención a población vulnerable en el municipio

Representantes de organizaciones como La Cima, Luz de Vida y Fundación Kristen participaron en la firma del padrón 2026.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 3 de marzo de 2026. — El Sistema Municipal DIF de Querétaro formalizó un padrón de 73 organizaciones de la sociedad civil que en conjunto atienden a más de 14 mil beneficiarios directos cada mes en ámbitos como educación, salud, discapacidad, adicciones, casas hogar y atención al adulto mayor.

La directora del SMDIF, Gabriela Valencia García, informó que la conformación de este registro representa un esfuerzo estratégico para articular capacidades y ampliar el alcance de los programas sociales en el municipio.

La cobertura del padrón abarca todos los grupos etarios: mujeres embarazadas, bebés, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

Valencia García precisó que esa visión integral permite responder de manera oportuna a las necesidades específicas de cada sector de la población vulnerable en Querétaro.

"Estamos hablando de más de 14 mil beneficiarios directos cada mes, de familias que encuentran acompañamiento, tratamiento y esperanza", señaló la directora durante la firma de convenios con las organizaciones participantes.


Padrón de organizaciones civiles fortalece atención social del DIF Querétaro

Entre las instituciones que integran el padrón figuran La Cima, I.A.P.; Luz de Vida, I.A.P.; Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral, A.C.; Fundación Kristen, A.C.; y Fundación Queretana Bebé Avance, A.C., entre otras reconocidas por su trayectoria y resultados en beneficio de la comunidad queretana.

La Coordinación de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil del SMDIF es la encargada de articular el trabajo con estas agrupaciones civiles.

A través de esta vinculación, el DIF municipal busca optimizar recursos y evitar duplicidad de esfuerzos. Valencia García explicó que la suma de convenios permite que cada organización aporte su experiencia especializada —desde rehabilitación y atención a personas con discapacidad hasta programas contra adicciones y apoyo alimentario— dentro de un esquema coordinado con el gobierno municipal.

El modelo de trabajo conjunto da continuidad a una estrategia de corresponsabilidad entre sociedad civil y gobierno orientada a generar mayores oportunidades de desarrollo para las familias que más lo necesitan en Querétaro.

