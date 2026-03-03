Operativo de seguridad para Querétaro vs América en el Corregidora

Autoridades despliegan vigilancia en accesos carreteros y alertan contra reventa de boletos.

Operativo de seguridad en el Estadio Corregidora para el partido Querétaro vs América de la Liga MX jornada 10

La Policía Estatal encabeza la vigilancia en inmediaciones del Estadio Corregidora y accesos carreteros.

Querétaro, 3 de marzo de 2026. —Un operativo especial de seguridad está listo para el partido entre Querétaro y América, correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX, que se disputará el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora con lleno total esperado.

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que autoridades estatales y municipales trabajarán de forma coordinada para garantizar que el encuentro se desarrolle en orden y con ambiente familiar.

El Estadio Corregidora ha sido escenario de partidos con alta afluencia durante el presente torneo, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los dispositivos de vigilancia en cada fecha.

Para este duelo ante el Club América, la Policía Estatal encabeza el operativo con apoyo de Protección Civil y corporaciones municipales, con presencia tanto en las inmediaciones del inmueble como en los accesos carreteros al estado.

Ante la llegada esperada de aficionados provenientes de la Ciudad de México, el funcionario precisó que se aplicarán los mismos protocolos en todas las entradas a la entidad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene a su cargo la vigilancia en estos puntos, con el objetivo de prevenir incidentes durante el trayecto y al interior del recinto.

"Aplicaremos los mismos protocolos en los accesos al estado y al estadio", agregó Gudiño Torres, quien además hizo un llamado a no comprar boletos en reventa.

Alertan contra reventa de boletos para el Querétaro vs América

El secretario de Gobierno indicó que ya se han presentado denuncias por reventa y que incluso se registró la detención de una persona por esta práctica.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a adquirir entradas únicamente a través de los canales oficiales de venta, ya que las autoridades mantendrán operativos para sancionar estas conductas.

Las familias que acudan al Estadio Corregidora este sábado contarán con un dispositivo enfocado en que el espectáculo deportivo transcurra en paz.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y seguir las indicaciones de los elementos de seguridad desplegados en la zona del estadio y sus alrededores.

