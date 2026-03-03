México, 3 de marzo de 2026. — Un aterrizaje de emergencia en Doha, Catar, dejó varados a tres árbitros mexicanos que regresaban de compromisos internacionales en Medio Oriente. César Arturo Ramos Palazuelos, Alberto Morín y Marco Bisguerra volaban de Dubái a Dallas cuando el cierre del espacio aéreo, provocado por los bombardeos entre Irán, Israel y Estados Unidos, obligó a desviar la aeronave.
Los silbantes se encuentran hospedados en un hotel de la capital catarí, reportados a salvo, aunque sin fecha definida para su retorno a México.
La escalada bélica entre las tres potencias desató ataques con misiles que alcanzaron infraestructura en Dubái y otras zonas estratégicas de la región durante el fin de semana, lo que paralizó operaciones aéreas en varios aeropuertos.
Desde el sábado 28 de febrero los tres árbitros mexicanos varados en Catar no han podido reanudar su viaje. La Federación Mexicana de Futbol confirmó que mantiene comunicación permanente con los silbantes y que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha proporcionado apoyo consular.
La tripleta arbitral acudió a la región por designaciones FIFA. El 23 de febrero, Ramos Palazuelos, Morín y Bisguerra pitaron el encuentro entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, correspondiente a la jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita.
También participaron en la liga de Emiratos Árabes Unidos: dirigieron los compromisos Wahda contra Jazira, de la jornada 17, y Fakkan contra Al Ain, en la fecha 18.
Ramos Palazuelos, designado para el Mundial 2026
César Ramos acumula más de 20 años como árbitro profesional y obtuvo el gafete FIFA en 2014. Su trayectoria internacional incluye dos Copas del Mundo —Rusia 2018 y Catar 2022—, los Juegos Olímpicos de Río 2016 y múltiples finales en torneos de Concacaf.
Actualmente, es el silbante designado para representar a México en el Mundial 2026. Su último compromiso en Liga MX fue el Clásico Nacional entre América y Chivas, en la jornada 6 del torneo.
Fuentes cercanas a la Comisión de Árbitros indicaron que se analizan diversas rutas aéreas y aerolíneas para concretar el regreso de los tres silbantes, aunque la persistencia de la alerta de seguridad en la zona dificulta establecer un itinerario.
"Los compañeros se encuentran bien y a la espera de que haya condiciones de volver al país", señaló una persona allegada al grupo arbitral.
Autoridades diplomáticas mexicanas trabajan en coordinación con la FMF para encontrar alternativas de salida. La Secretaría de Relaciones Exteriores instó a todos los connacionales en la región a seguir indicaciones de autoridades locales y mantenerse resguardados mientras persisten las hostilidades.