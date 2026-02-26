Querétaro, 26 de febrero de 2026. — Más de 30 mil aficionados que abarrotaron el Estadio La Corregidora se pusieron de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los militares fallecidos en Jalisco, antes de presenciar la goleada 4-0 de la Selección Mexicana sobre Islandia.
La noche del miércoles combinó un acto solemne con una contundente victoria tricolor en uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Querétaro.
El homenaje a los elementos caídos incluyó una guardia de honor en el centro del campo y el despliegue monumental de la Bandera de México.
El recinto, que minutos antes vibraba con cánticos y tambores, guardó absoluto silencio. Fue un contraste que marcó el tono de la jornada en el Estadio La Corregidora, donde el respeto dio paso a la fiesta deportiva.
Tras la ceremonia, la selección dirigida respondió con autoridad en la cancha. Las cuatro anotaciones desataron euforia en las gradas: abrazos, celulares al aire y el tradicional grito de "¡México, México!" retumbaron por todo el inmueble.
Desde temprana hora, familias completas habían llegado con playeras verdes, banderas y rostros pintados para ocupar las tribunas del recinto queretano.
Precios y medidas de seguridad en el México vs Islandia
Como parte de las medidas de seguridad, la venta de alcohol se realizó exclusivamente en vasos de plástico o aluminio; no se permitió el ingreso ni la comercialización de botellas de vidrio dentro del estadio. El precio de la cerveza arrancó en 200 pesos.
En cuanto a alimentos, la oferta incluyó gorditas con precios entre 100 y 150 pesos, mango con chile y frutas preparadas entre 100 y 140 pesos, papas fritas en 130 y nieves en 120 pesos.
La variedad de opciones acompañó una velada que se extendió hasta cerca de las 22:30 horas, cuando los asistentes comenzaron a desalojar el inmueble de manera ordenada.
Así, La Corregidora volvió a ser escenario de un evento internacional sin contratiempos. La combinación del homenaje solemne, la goleada de la Selección Mexicana y un estadio lleno dejó una de las noches más memorables del año en el principal recinto deportivo de Querétaro.