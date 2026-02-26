Aprueba San Juan del Río actualización de su Programa de Desarrollo Urbano

Ayuntamiento aprueba programa que busca corregir décadas de crecimiento desordenado en el municipio.

Sesión de cabildo del Ayuntamiento de San Juan del Río donde se aprobó programa de desarrollo urbano en Querétaro

Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la sesión donde se aprobó la actualización del programa urbano.

Por Martín García Chavero Feb 26, 2026
San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. — El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, un documento rector que busca corregir décadas de crecimiento desordenado y trazar la ruta de expansión ordenada del municipio, incluida la nueva mancha urbana que se forma a la altura de Cerro Gordo.

La sesión de cabildo también dio luz verde a la creación del Patronato de Feria 2026 y a exenciones de predial para inmuebles de Servicios de Salud y del DIF estatal.

El programa fue elaborado con participación del urbanista David López Carras, subsecretario de Desarrollo Urbano del estado de Querétaro, y de la arquitecta Gabriela Venegas López, directora de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial estatal, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del gobierno municipal.

El documento incluye un diagnóstico de problemáticas que van desde la ausencia de luminarias como factor de riesgo hasta afectaciones en el suministro de agua potable en localidades rurales.

El presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, señaló que el programa de desarrollo urbano representa la apuesta más importante de su administración.

A su juicio, San Juan del Río arrastra un rezago de planeación que se acentuó a finales del siglo pasado, cuando la zona poniente creció sin ordenamiento y generó irregularidades que todavía afectan la capacidad de recaudación del gobierno municipal.

"Tenemos décadas sin planeación", indicó Cabrera Valencia al solicitar el respaldo del cabildo. El alcalde agregó que el documento ofrece una visión de sustentabilidad ambiental, crecimiento ordenado y mejor calidad de vida para las familias sanjuanenses, y precisó que se trata de un instrumento que podrá perfeccionarse con el tiempo.

Programa urbano exige evaluación legal antes de implementarse

El síndico municipal advirtió que la aprobación del documento no implica un aval automático a todas las acciones contempladas en él. Explicó que cada línea de acción deberá evaluarse de forma independiente en su viabilidad administrativa, financiera y legal antes de ejecutarse.

En particular, cuestionó que el programa contemple asesoría externa para la generación de reglamentos, cuando el propio gobierno cuenta con titulares de área con los conocimientos necesarios para realizar esas tareas.

El funcionario también llamó la atención sobre la necesidad de redireccionar acciones ya en marcha para que sean congruentes con el nuevo instrumento de planeación, y subrayó que el cabildo exigirá el cumplimiento de la legalidad en cada etapa de implementación.

En otro punto de la sesión, los regidores aprobaron la creación, integración e instalación del Patronato de Feria del municipio para 2026, con el presidente municipal como titular del organismo, el secretario de Ayuntamiento como secretario ejecutivo y el titular de Finanzas Públicas Municipales como tesorero.

Los integrantes rindieron protesta de ley durante la sesión. Un regidor solicitó que el patronato del año anterior presente el informe de resultados y aplicación de recursos que establece el artículo 428 del Reglamento de Policía y Gobierno Municipal.

También se aprobaron exenciones del pago de impuesto predial para cinco inmuebles de Servicios de Salud del Estado de Querétaro y para una propiedad del DIF estatal ubicada en la localidad del Barrio de la Cruz. Ambos dictámenes, presentados por la Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública, fueron avalados con 13 votos a favor.

En asuntos generales, el regidor Arturo Calderón Ramírez reconoció la coordinación entre los tres órdenes de gobierno durante los hechos de seguridad registrados el domingo pasado en la carretera 57.

El edil destacó que al interior del municipio no se registraron incidentes y que la respuesta conjunta de policía municipal, estatal, Fiscalía, Ejército y Guardia Nacional mantuvo la tranquilidad. A menos de 100 días del inicio de la feria, expresó confianza en que la coordinación garantizará un evento seguro.

