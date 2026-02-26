San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. — Las revisiones colectivas en curso en Querétaro registran incrementos salariales de entre 4.5 y 7.5 por ciento directo al salario, con cerca de 30 procedimientos en emplazamiento de huelga que en su totalidad se han resuelto a través del mecanismo de conciliación.
La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, confirmó que no hay ninguna huelga estallada en la entidad.
En prestaciones generales, la funcionaria reportó un incremento promedio de entre 2 y 4.5 por ciento.
San Martín Castillo indicó que estas cifras reflejan la disposición constante del ritmo económico que se mantiene en las fuentes de empleo de la entidad al arranque de 2026, un dato que calificó como positivo para los incrementos salariales en Querétaro.
La secretaria mencionó como caso particular los dos sindicatos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que al momento de la entrevista estaban siendo recibidos en el Centro de Conciliación Laboral.
Un día antes llevaron a cabo su asamblea y lograron un incremento de 4.2 por ciento directo al salario y 2 por ciento a prestaciones diversas, "incluso superando a como cerró la UNAM, que es una referencia importante", aseguró.
Cero huelgas estalladas en revisiones colectivas en Querétaro
San Martín Castillo informó que tiene cerca de 20 procedimientos abiertos al momento de sus declaraciones, pero subrayó que ninguno ha derivado en huelga estallada. "No tenemos ninguna estallada, en absoluto", afirmó la titular.
La funcionaria atribuyó estos resultados al modelo de conciliación que opera en las oficinas de la dependencia, mecanismo a través del cual se han resuelto todos los emplazamientos registrados en lo que va del año.
Los incrementos salariales en Querétaro durante este primer trimestre confirman, según San Martín Castillo, la estabilidad del mercado laboral en la entidad.