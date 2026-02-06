Construyen túnel en carretera 300 para beneficio de San Juan del Río y Amealco

Gobierno federal construye paso subterráneo en vía estatal que conecta dos municipios queretanos.

Obras de construcción del nuevo túnel en la carretera estatal 300 entre San Juan del Río y Amealco, Querétaro

La carretera estatal 300 conecta San Juan del Río con Amealco y registra flujo diario de 9 mil vehículos.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 06, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. — Un nuevo túnel reemplazará la alcantarilla que genera congestionamientos recurrentes de tráileres y vehículos pesados en la carretera estatal 300, en beneficio directo de los municipios de San Juan del Río y Amealco.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la obra ya se encuentra en proceso de construcción como parte de las adecuaciones vinculadas al proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro.

La carretera estatal 300, con más de 50 kilómetros de extensión, es una de las vías con mayor circulación al interior del estado y conecta a ambos municipios con el macrolibramiento Palmillas-Apaseo.

El punto donde se construye el túnel en la carretera 300 ha sido durante años un cuello de botella para los transportistas.

"A veces se atoran camiones pesados o tráileres y generan mucho congestionamiento para los dos municipios; es nuestra entrada y salida", explicó Cabrera Valencia.

El mandatario local agradeció al gobierno de México la gestión de esta obra, que calificó como de gran envergadura al modificar una carretera estatal estratégica.

La intervención forma parte de los más de 60 puntos de infraestructura que serán adecuados a lo largo del trazo del tren de pasajeros, entre los que figuran pasos de ganado, pasos vehiculares y cruces en comunidades rurales.

Más de 60 obras complementarias del tren en San Juan del Río y Amealco

Comunidades como Rancho del Medio y la zona del camino a El Rodeo recibirán mejoras en su infraestructura vial, donde los antiguos pasos rurales serán actualizados ante el crecimiento de la mancha urbana.

Cabrera Valencia señaló que estas adecuaciones representan una oportunidad para modernizar la conectividad en zonas que han dejado de ser exclusivamente rurales.

La vía estatal registra un flujo diario de aproximadamente 9 mil vehículos y sirve como ruta alterna cuando la carretera federal 57 se satura.

Habitantes de comunidades rurales de San Juan del Río y del municipio de Amealco utilizan este corredor como principal acceso a servicios educativos, de salud y centros de trabajo.

El alcalde sostuvo que el municipio ha colaborado para facilitar el acercamiento con autoridades agrarias y comisariados ejidales en las zonas afectadas por las obras complementarias, manteniendo la coordinación permanente con los frentes militares encargados de la construcción del tren.

