San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. — Un nuevo túnel reemplazará la alcantarilla que genera congestionamientos recurrentes de tráileres y vehículos pesados en la carretera estatal 300, en beneficio directo de los municipios de San Juan del Río y Amealco.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la obra ya se encuentra en proceso de construcción como parte de las adecuaciones vinculadas al proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro.
La carretera estatal 300, con más de 50 kilómetros de extensión, es una de las vías con mayor circulación al interior del estado y conecta a ambos municipios con el macrolibramiento Palmillas-Apaseo.
El punto donde se construye el túnel en la carretera 300 ha sido durante años un cuello de botella para los transportistas.
"A veces se atoran camiones pesados o tráileres y generan mucho congestionamiento para los dos municipios; es nuestra entrada y salida", explicó Cabrera Valencia.
La carretera estatal 300 conecta San Juan del Río con Amealco y registra flujo diario de 9 mil vehículos. rotativo.com.mx
El mandatario local agradeció al gobierno de México la gestión de esta obra, que calificó como de gran envergadura al modificar una carretera estatal estratégica.
La intervención forma parte de los más de 60 puntos de infraestructura que serán adecuados a lo largo del trazo del tren de pasajeros, entre los que figuran pasos de ganado, pasos vehiculares y cruces en comunidades rurales.
Más de 60 obras complementarias del tren en San Juan del Río y Amealco
Comunidades como Rancho del Medio y la zona del camino a El Rodeo recibirán mejoras en su infraestructura vial, donde los antiguos pasos rurales serán actualizados ante el crecimiento de la mancha urbana.
Cabrera Valencia señaló que estas adecuaciones representan una oportunidad para modernizar la conectividad en zonas que han dejado de ser exclusivamente rurales.
La carretera estatal 300 conecta San Juan del R\u00edo con Amealco y registra flujo diario de 9 mil veh\u00edculos. rotativo.com.mx
La vía estatal registra un flujo diario de aproximadamente 9 mil vehículos y sirve como ruta alterna cuando la carretera federal 57 se satura.
Habitantes de comunidades rurales de San Juan del Río y del municipio de Amealco utilizan este corredor como principal acceso a servicios educativos, de salud y centros de trabajo.
El alcalde sostuvo que el municipio ha colaborado para facilitar el acercamiento con autoridades agrarias y comisariados ejidales en las zonas afectadas por las obras complementarias, manteniendo la coordinación permanente con los frentes militares encargados de la construcción del tren.