Estación del tren México-Querétaro avanza sin contratiempos en San Juan del Río

Alcalde confirma coordinación con frentes militares y avance en indemnizaciones por derecho de vía.

Obras de construcción de la estación del tren de pasajeros México-Querétaro en San Juan del Río, Querétaro

Los trabajos del tren de pasajeros avanzan en los frentes 9 y 10 de la SEDENA en territorio sanjuanense.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 06, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. — La estación del tren de pasajeros México-Querétaro en San Juan del Río ya se encuentra en etapa de construcción, con ejidatarios indemnizados y sin conflictos sociales en la liberación del derecho de vía.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido que los trabajos avancen sin manifestaciones ni contratiempos en el territorio municipal.

El proyecto ferroviario de 226 kilómetros de doble vía conectará la Ciudad de México con Querétaro en aproximadamente dos horas, con parada en San Juan del Río a una hora con 20 minutos de la capital del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó en diciembre pasado los avances en el predio que albergará la estación del tren de pasajeros en San Juan del Río, donde el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, reportó un avance general cercano al 8 por ciento.

Obras de construcci\u00f3n de la estaci\u00f3n del tren de pasajeros M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Los trabajos del tren de pasajeros avanzan en los frentes 9 y 10 de la SEDENA en territorio sanjuanense. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia explicó que la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano municipal mantiene contacto permanente con los frentes 9 y 10 de la SEDENA, responsables de la construcción en territorio sanjuanense.

"Ahí está en el frente nueve el mayor Hurtado y en el frente diez el teniente coronel Padilla, con quien tenemos una excelente coordinación", precisó el mandatario local.

Indemnizaciones sin conflictos en el tren de pasajeros en San Juan del Río

Respecto a la liberación del derecho de vía, el presidente municipal informó que las autoridades agrarias y los comisariados ejidales fueron atendidos oportunamente.

Las indemnizaciones se realizaron a través de LaVía, el área operadora de los pagos del proyecto federal, sin que se registraran manifestaciones o conflictos sociales en la zona.

Durante la visita presidencial de diciembre, la comitiva realizó un recorrido de cuatro a cinco kilómetros sobre el derecho de vía para inspeccionar los trabajos que darán soporte a las vías del tren de pasajeros.

El municipio facilitó el acercamiento entre autoridades federales y ejidatarios para agilizar el proceso de liberación de terrenos.

Obras de construcci\u00f3n de la estaci\u00f3n del tren de pasajeros M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Los trabajos del tren de pasajeros avanzan en los frentes 9 y 10 de la SEDENA en territorio sanjuanense. rotativo.com.mx

La obra ferroviaria generará una demanda estimada de 10 millones de pasajeros al año y contempla estaciones en Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, Querétaro Central y La Corregidora.

El inicio de operaciones está programado para 2027, con velocidades de diseño de 160 a 200 kilómetros por hora.

¿Cuándo operará el tren en San Juan del Río?

El gobierno federal mantiene el plazo de dos años y medio para la ejecución completa del proyecto. La estación sanjuanense se ubica junto a la Avenida Tecnológico, lo que permitirá conexión directa con el centro histórico del municipio y con el sistema QroBús estatal.

gobiernoobras publicasinfraestructuratren mx-qro

Reciente

Elenco y productor de Hermanos Coraje telenovela western de José Alberto Castro en primera junta de trabajo 2026
Espectáculos

Hermanos Coraje: nueva telenovela western de José Alberto Castro en 2026

Castro reúne a más de 18 actores y anuncia grabaciones en ranchos de Arizona.

Plato de alitas de pollo preparadas para consumo durante reunión del Super Bowl en hogares mexicanos
Deportes

Consumo de alitas crece 7.2% en semana del Super Bowl en México

Bachoco confirma que febrero se posiciona como segundo mes con mayores ventas de alitas en 2025.

Gráfica del Indicador de Confianza del Consumidor enero 2026 con serie desestacionalizada y tendencia-ciclo del INEGI
México

44 puntos: confianza del consumidor cae en enero de 2026

INEGI reporta descenso en los cinco componentes del indicador durante enero.

Reunión de trabajo entre el Fiscal General de Querétaro y la Fiscal General de la República sobre la estrategia Sinergia en Querétaro
Querétaro

Fiscal de Querétaro presenta resultados de Sinergia ante la FGR

Víctor Antonio De Jesús Hernández detalla remisiones de investigaciones y resultados operativos ante Ernestina Godoy Ramos.