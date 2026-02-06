DIF Querétaro concluye taller de entrenamiento canino para adolescentes

DIF Municipal y NÄSCAA capacitan a adolescentes en entrenamiento canino como herramienta terapéutica y educativa.

Adolescentes participan en taller de entrenamiento canino del DIF Municipal de Querétaro junto a perros adiestrados

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante la clausura del Primer Taller de Entrenamiento Canino del DIF.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 06, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de febrero de 2026. —Un grupo de adolescentes concluyó el Primer Taller de Entrenamiento Canino organizado por el DIF Municipal de Querétaro en colaboración con la asociación NÄSCAA, una iniciativa que durante tres meses combinó el adiestramiento de perros con herramientas terapéuticas y educativas para las participantes.

Las alumnas lograron entrenar a cuatro caninos —Kiara, Shakira, Cosmos y Chanel— en comandos básicos como sentarse, echarse y socialización con personas.

El taller de entrenamiento canino del DIF Querétaro forma parte de las acciones del municipio orientadas al bienestar animal y al desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes.

El programa busca fomentar la responsabilidad, el autocontrol y la paciencia, además de promover vínculos afectivos sanos y la adopción de los caninos participantes.

Adolescentes participan en taller de entrenamiento canino del DIF Municipal de Quer\u00e9taro junto a perros adiestrados El programa busca fomentar la adopción canina y desarrollar habilidades socioemocionales en adolescentes. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, asistió a la ceremonia de clausura donde se entregaron reconocimientos a las alumnas más destacadas.

"Quien acaba entendiendo la sensibilidad del cuidado, del amor y el respeto de un ser viviente eso también lo va a trasladar con un amigo, con su familia", señaló el alcalde durante el evento.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, explicó que la convivencia y el entrenamiento con los perros va más allá del adiestramiento.

A su juicio, se trata de una enseñanza de responsabilidad que funciona como terapia tanto para las personas como para los animales, además de forjar el carácter en las participantes.


Adolescentes participan en taller de entrenamiento canino del DIF Municipal de Quer\u00e9taro junto a perros adiestrados El programa busca fomentar la adopción canina y desarrollar habilidades socioemocionales en adolescentes. rotativo.com.mx

Entrenamiento canino fortalece tejido social en Querétaro

La Secretaría de Bienestar Animal, encabezada por Lennyz Meléndez Chacón, y la directora del DIF, Gabriela Valencia García, también participaron en la clausura.

El taller tiene entre sus objetivos principales brindar herramientas para desarrollar vínculos afectivos sanos dentro de diferentes entornos y contribuir a la construcción del tejido social en el municipio.

Adolescentes participan en taller de entrenamiento canino del DIF Municipal de Quer\u00e9taro junto a perros adiestrados El programa busca fomentar la adopción canina y desarrollar habilidades socioemocionales en adolescentes. rotativo.com.mx

Las familias de las adolescentes acompañaron el proceso durante los tres meses de duración del curso, lo que permitió fortalecer el vínculo familiar a través de la convivencia con los caninos.

La iniciativa conjunta entre el DIF y NÄSCAA abre la posibilidad de que este tipo de programas se repliquen en próximas ediciones para ampliar su alcance entre la población joven de Querétaro.

gobiernodif municipal (smdif)proteccion animalfelifer macias

Reciente

Programa completo del 3er Festival de Literatura de San Juan del Río Querétaro del 11 al 14 de febrero de 2026
San Juan del Río

3er Festival de Literatura en San Juan del Río: programa completo

Dirección de Bellas Artes programa charlas, talleres y presentaciones de libros del 11 al 14 de febrero.

Alumnos de primaria participan en conferencia ecológica sobre cuidado ambiental en Estancia de Bordos, San Juan del Río
San Juan del Río

Llevan educación ambiental a niños de Estancia de Bordos, San Juan del Río

Dirección de Ecología lleva educación ambiental a primaria rural de San Juan del Río.

Productores de Huimilpan reciben costales de maíz durante entrega emergente de la SEDEA en Querétaro
Municipios

Entregan 300 toneladas de maíz a productores afectados en Huimilpan

SEDEA dispersa maíz emergente a 935 familias con más de dos mil hectáreas afectadas por el clima.