Querétaro, 6 de febrero de 2026. —Un grupo de adolescentes concluyó el Primer Taller de Entrenamiento Canino organizado por el DIF Municipal de Querétaro en colaboración con la asociación NÄSCAA, una iniciativa que durante tres meses combinó el adiestramiento de perros con herramientas terapéuticas y educativas para las participantes.
Las alumnas lograron entrenar a cuatro caninos —Kiara, Shakira, Cosmos y Chanel— en comandos básicos como sentarse, echarse y socialización con personas.
El taller de entrenamiento canino del DIF Querétaro forma parte de las acciones del municipio orientadas al bienestar animal y al desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes.
El programa busca fomentar la responsabilidad, el autocontrol y la paciencia, además de promover vínculos afectivos sanos y la adopción de los caninos participantes.
El programa busca fomentar la adopción canina y desarrollar habilidades socioemocionales en adolescentes. rotativo.com.mx
El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, asistió a la ceremonia de clausura donde se entregaron reconocimientos a las alumnas más destacadas.
"Quien acaba entendiendo la sensibilidad del cuidado, del amor y el respeto de un ser viviente eso también lo va a trasladar con un amigo, con su familia", señaló el alcalde durante el evento.
Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, explicó que la convivencia y el entrenamiento con los perros va más allá del adiestramiento.
A su juicio, se trata de una enseñanza de responsabilidad que funciona como terapia tanto para las personas como para los animales, además de forjar el carácter en las participantes.
Entrenamiento canino fortalece tejido social en Querétaro
La Secretaría de Bienestar Animal, encabezada por Lennyz Meléndez Chacón, y la directora del DIF, Gabriela Valencia García, también participaron en la clausura.
El taller tiene entre sus objetivos principales brindar herramientas para desarrollar vínculos afectivos sanos dentro de diferentes entornos y contribuir a la construcción del tejido social en el municipio.
Las familias de las adolescentes acompañaron el proceso durante los tres meses de duración del curso, lo que permitió fortalecer el vínculo familiar a través de la convivencia con los caninos.
La iniciativa conjunta entre el DIF y NÄSCAA abre la posibilidad de que este tipo de programas se repliquen en próximas ediciones para ampliar su alcance entre la población joven de Querétaro.