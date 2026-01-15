Querétaro, 15 de enero de 2026. — El municipio de Querétaro reforzará durante este año su apuesta por la educación tecnológica con un programa que contempla capacitar a 10 mil personas en habilidades digitales, informó el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros.

La estrategia municipal fortalece el acceso a la formación tecnológica mediante convocatorias abiertas disponibles en la plataforma oficial, dirigidas tanto a estudiantes como a personas interesadas en competencias digitales.

El compromiso del gobierno de Querétaro incluye además la simplificación de trámites administrativos y la ampliación de la conectividad digital en la capital del estado.

A estas acciones se sumará la participación de tres empresas que a partir de enero iniciarán programas de capacitación mediante realidad virtual, como parte del fortalecimiento de los esquemas de formación avanzada. Además, en febrero se avanzará en el desarrollo del llamado piso tres, enfocado en consolidar al municipio de Querétaro como entorno tecnológico propicio para empresas del sector.

Proyecto de inteligencia artificial y eventos

En coordinación con la Canacintra, el funcionario adelantó que se trabajará en el proyecto de inteligencia artificial más grande del municipio, con la participación de investigadores, empresarios y la Secretaría de Innovación, como parte de una estrategia de colaboración entre sectores, explicó Ruiz Ballesteros.

El titular de la dependencia señaló que a lo largo del año se tienen más de 100 eventos agendados, entre ellos el arranque del primer videojuego desarrollado en bloque, así como la presentación de 10 desarrollos tecnológicos queretanos que van desde videojuegos hasta otras aplicaciones digitales.

Mérito Científico y apoyo a startups

En materia de impulso al talento, el secretario anunció que en febrero se abrirá la convocatoria al Mérito Científico, la cual se trabajará de manera conjunta con distintos sectores para reconocer proyectos de impacto en la ciudad. "Se continuará el respaldo a startups tecnológicas y al desarrollo de nuevas iniciativas", aseguró el funcionario municipal.

La estrategia beneficia directamente a emprendedores tecnológicos que buscan consolidar proyectos innovadores en sectores estratégicos de Querétaro, con apoyo institucional y vinculación empresarial.

Simplificación de trámites digitales

En el rubro de simplificación administrativa, Ruiz Ballesteros explicó que se trabaja para reducir trámites burocráticos y facilitar procesos como abrir un negocio, tramitar permisos o realizar gestiones personales mediante herramientas digitales y esquemas de mejora regulatoria.

Actualmente existen 39 trámites simplificados y seis procesos de punta a punta que pueden realizarse completamente en línea, como las licencias de funcionamiento, además de avances en trámites de protección civil y desarrollo urbano, detalló el secretario.

"Se busca que poner un negocio, realizar un trámite o acceder a un servicio sea cada vez más sencillo, sin filas y aprovechando la tecnología", precisó el funcionario. La digitalización garantiza procesos más eficientes para ciudadanos y empresarios queretanos.

Expansión de Qronéctate

Finalmente, el titular de Innovación destacó el fortalecimiento del programa Qronéctate, que actualmente cuenta con 200 puntos de acceso a internet, con la meta de llegar a 250 puntos en la ciudad.

Señaló que actualmente ocho de cada diez personas tienen acceso a internet en el municipio, y el objetivo es ampliar la cobertura en distintos espacios públicos de Querétaro.