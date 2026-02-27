La reforma judicial en Querétaro responde a un mandato constitucional federal que obliga a las entidades a renovar la totalidad de los cargos del Poder Judicial local mediante elección popular.

El plazo límite para implementar estos cambios es el periodo electoral de 2027, según explicó el diputado local Enrique Correa Sada durante la sesión de Comisiones Unidas.

El legislador detalló que los jueces tendrían un mandato de nueve años con posibilidad de una reelección. También se plantea que el Tribunal Superior de Justicia quede conformado por al menos 13 magistraturas propietarias y sus respectivos sustitutos.

"Se busca reducir las cargas en los tribunales, disminuir los tiempos de resolución y los gastos de judicialización", expuso ante los pocos legisladores presentes, pese a que fueron convocados los 25 integrantes de la LXI Legislatura.

La propuesta incorpora mecanismos alternativos de solución de conflictos y un enfoque de justicia restaurativa. Para aspirar a una magistratura se deberán cumplir las disposiciones del artículo 97 de la Constitución federal, acreditar residencia en el estado durante los tres años previos a la selección y no haber ocupado cargos como titular de secretaría, fiscal o diputado local en el año anterior a la convocatoria. Se elimina el requisito de edad.

Nuevos órganos de administración y disciplina judicial en Querétaro

La iniciativa contempla un Órgano de Administración Judicial integrado por cinco personas —con representación del Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia— con encargo de seis años sin posibilidad de reelección.

También se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial con cinco integrantes electos por la ciudadanía, responsable de supervisión y resolución conforme a la Constitución federal.

La reforma contempla la creación de nuevos órganos de administración y disciplina para el Poder Judicial estatal. rotativo.com.mx

Ningún integrante del Poder Judicial podría percibir una remuneración superior a la del titular de la Presidencia de la República. Las autoridades electorales locales serán las encargadas de organizar y calificar el proceso electoral judicial de 2027, incluyendo diseño de boletas, cómputo de resultados y entrega de constancias de mayoría.

La toma de protesta está prevista para el 1 de octubre de 2027 ante el Congreso del Estado.

Correa Sada aseguró que la propuesta cumple con los lineamientos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, entre ellos acceso a la justicia, independencia judicial, creación de órganos de administración y disciplina, y respeto a derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.

¿Por qué no hubo quórum en la sesión sobre reforma judicial?

Por su parte, el diputado panista Guillermo Vega denunció la ausencia de los legisladores de Morena Eric Silva y Homero Barrera, lo que impidió alcanzar el quórum necesario para continuar el análisis.

Según el panista, previamente había acordado fecha y hora con los diputados ausentes, a quienes acusó de evadir el debate y de intentar frenar una iniciativa impulsada también desde el ámbito federal.

La ruta legislativa establece que la iniciativa deberá ser revisada por los ayuntamientos, abrir un periodo de consideraciones y regresar al pleno para su discusión y eventual aprobación.

El debate sobre la reforma judicial en Querétaro continuará en los próximos días, con el calendario electoral de 2027 como fecha límite para su implementación.