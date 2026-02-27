Querétaro, 27 de febrero de 2026. — El partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Islandia en el Estadio Corregidora se desarrolló con orden y sin incidentes, según resaltó el diputado local Enrique Correa Sada durante su intervención en tribuna del Congreso de Querétaro.
El legislador calificó el evento masivo como una muestra del clima de seguridad que distingue al estado frente al contexto nacional.
El encuentro futbolístico reunió a miles de familias y visitantes que, de acuerdo con el legislador, convivieron en armonía durante toda la jornada. Querétaro ha sido sede recurrente de eventos deportivos de gran formato, y el desarrollo pacífico del partido México vs Islandia en el Corregidora refuerza la percepción de estabilidad en la entidad, según la postura expresada por el panista.
Correa Sada atribuyó el resultado a un trabajo constante y coordinado entre autoridades estatales y municipales. En su intervención, reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri González, a quien señaló como responsable de una estrategia enfocada en proteger a las familias y consolidar la seguridad en Querétaro.
Seguridad en el Estadio Corregidora durante evento deportivo masivo
"Querétaro es refugio, es oportunidad y es hogar", expresó el diputado, quien añadió que la entidad se ha convertido en un destino para familias que buscan estabilidad. A su juicio, el orden registrado en el Corregidora no es casualidad, sino producto de políticas públicas sostenidas en materia de prevención y vigilancia.
En el mismo pronunciamiento, el legislador panista cuestionó el rumbo político impulsado por Morena a nivel federal. Según Correa Sada, la improvisación y la confrontación han generado incertidumbre en diversas regiones del país, lo que —a su parecer— ha llevado a muchas familias a migrar hacia entidades como Querétaro en busca de tranquilidad.
Cabe señalar que las afirmaciones del diputado sobre el contexto nacional corresponden a su postura como legislador de oposición. Hasta el momento, no se ha registrado respuesta de la bancada de Morena en el Congreso local respecto a los señalamientos.
El legislador aseguró que continuará impulsando acciones orientadas a mantener la estabilidad en la entidad. "No vamos a bajar la guardia", enfatizó, al tiempo que reiteró su compromiso con políticas que garanticen oportunidades para las familias queretanas.