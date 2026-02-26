Querétaro, 26 de febrero de 2026. —La quema de más de 200 camiones y el asesinato de seis operadores en distintas carreteras del país llevaron al delegado en Querétaro de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Gerardo Gutiérrez, a exigir mayor presencia de fuerzas federales y garantías de seguridad para el gremio.

El líder transportista advirtió que la violencia reciente generó temor e incertidumbre entre los trabajadores del volante.

Los hechos violentos ocurridos en días recientes en diversas entidades del país dejaron al sector transporte como uno de los más afectados.

Gutiérrez indicó que en zonas cercanas a Jalisco se percibió falta de presencia del Ejército y de la Guardia Nacional en tramos carreteros, pese a que reconoció un incremento reciente en el número de patrullas en circulación. A su juicio, la vigilancia sigue siendo insuficiente.

"El transportista sale a ganar el sostén de las familias", explicó el delegado de AMOTAC en Querétaro.

Subrayó que la principal demanda del sector es que no se criminalice a los operadores, quienes únicamente salen a trabajar para llevar el sustento a sus hogares.

Autobús interceptado rumbo al aeropuerto de Tepic

Gutiérrez relató el caso de un autobús de pasajeros que fue interceptado en carretera rumbo al aeropuerto de Tepic. Sujetos armados incendiaron un tráiler y posteriormente intentaron quemar la unidad de pasajeros. Aunque el autobús no fue consumido por el fuego, sufrió daños en llantas que generaron pérdidas económicas para la empresa operadora.

"No vemos más patrullas vigilando o dando rondines", señaló el dirigente transportista al referirse a la falta de cobertura en tramos carreteros de alto riesgo.

La denuncia coincide con los reclamos de agremiados en otras entidades del país que han reportado condiciones similares de vulnerabilidad en carreteras federales.

Respecto a la posibilidad de un paro nacional de transportistas, el delegado descartó que exista una convocatoria formal hasta el momento.

Sin embargo, precisó que el dirigente nacional de AMOTAC ha manifestado inconformidad y mantiene comunicación con delegados estatales para evaluar posibles acciones. No detalló plazos ni condiciones para una eventual movilización.

El representante del gremio en Querétaro informó que buscará establecer mesas de trabajo con autoridades estatales y federales para fortalecer la coordinación y prevenir nuevos ataques contra unidades de transporte.

Reiteró que el sector no busca confrontación, sino condiciones seguras para desempeñar su labor, y adelantó que mantendrá comunicación permanente con la delegación nacional para dar seguimiento a la situación.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido postura específica sobre las demandas del gremio transportista en Querétaro.