San Juan del Río, 25 de febrero de 2026. — Casi 23 mil tarjetas de prepago QroBus se han tramitado en San Juan del Río, con jornadas que al inicio del programa alcanzaron entre 400 y 500 solicitudes diarias.

Estudiantes y adultos mayores representan la mayoría de los beneficiarios —prácticamente mitad y mitad—, mientras que maestros y personas con discapacidad conforman un segmento menor, informaron en el módulo de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro en San Juan del Río.

El interés ciudadano obligó a mantener el programa de forma permanente en el municipio. La convocatoria 2025, que originalmente tenía fecha de cierre, se extendió hasta el 31 de diciembre, y al concluir dio paso de inmediato a la de 2026.

Aunque la afluencia se ha estabilizado en un rango de 100 a 150 tarjetas QroBus en San Juan del Río al día, el módulo de atención continúa operando sin interrupciones para quienes aún no cuentan con el plástico.

Las tarjetas tienen validez en todo el estado: un plástico expedido en este municipio funciona en rutas de la capital queretana y viceversa. No obstante, el representante de la Agencia de Movilidad reconoció que algunos choferes se niegan a aceptarlas.

Ante esa situación, pidió a los usuarios reportar al número 88-00 con el número económico de la unidad que rechace el pago electrónico.





Las tarjetas QroBus de San Juan del Río se expiden en cuatro modalidades: estudiante, servicio a la comunidad, adulto mayor y persona con discapacidad. rotativo.com.mx

Requisitos para obtener la tarjeta QroBus en San Juan del Río

Los documentos varían según la categoría del solicitante. Para adultos mayores se requiere identificación oficial, acta de nacimiento que acredite la edad y comprobante de domicilio.

Personas con discapacidad deben agregar a esos tres documentos el certificado de discapacidad expedido por el DIF.

Estudiantes y trabajadores pueden realizar el trámite a través de la aplicación móvil Qrobus, ya que la autorización se gestiona desde la capital del estado.

El solicitante sube sus documentos a la plataforma y recibe respuesta en dos o tres días, sin necesidad de trasladarse. Una vez aprobado, el plástico se recoge en el módulo local.

Todos los concesionarios de transporte público en San Juan del Río —que operan como particulares— están obligados a adherirse al programa y mantener los escáneres en condiciones óptimas.

La Agencia de Movilidad precisó que los reportes ciudadanos son la base para sancionar a las unidades que incumplan con la aceptación del pago con tarjeta.