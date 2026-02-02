Ciudad de México — febrero de 2026. — El Fondo Guadalupe Musalem conmemora 30 años de trabajo en favor de la educación de adolescentes y jóvenes provenientes de comunidades indígenas de Oaxaca, con un total de 291 becarias apoyadas en ese periodo.
Desde su creación, la organización ha brindado respaldo para que las estudiantes continúen sus estudios de nivel medio superior y superior, además de ofrecer acompañamiento formativo. Exbecarias destacan que el programa no solo representa un apoyo económico, sino también un espacio de fortalecimiento personal y comunitario.
Alejandra Olivera Hernández, quien fue becaria entre 2018 y 2021 y actualmente cursa Ingeniería Industrial, señaló que la experiencia le permitió proyectar un futuro distinto y asumir un compromiso de retribución social hacia su comunidad.
Educación y acompañamiento integral a jóvenes de Oaxaca
Durante el acto conmemorativo, diversas voces subrayaron que el Fondo Guadalupe Musalem ha buscado impulsar liderazgos femeninos en contextos indígenas y rurales. Testimonios de becarias resaltaron que el programa promueve la confianza, el ejercicio de derechos y la participación social.
La cantante oaxaqueña Lila Downs anunció que una de sus nuevas canciones está inspirada en las jóvenes beneficiarias del fondo, como parte de las actividades que acompañan el aniversario. También participaron representantes académicos que mantienen colaboración con la organización para facilitar el acceso de becarias a estudios universitarios.
La presidenta del Consejo Directivo, Gayne Rodríguez Guzmán, informó que este año se prevé recaudar alrededor de tres millones y medio de pesos para sostener becas y el albergue que forma parte del proyecto. Indicó que algunas estudiantes cursan actualmente carreras universitarias en distintos estados del país.
Tres décadas de impacto educativo
En estos 30 años, el fondo ha apoyado la educación media superior de más de 200 adolescentes y la formación universitaria de más de 80 jóvenes, procedentes de las ocho regiones de Oaxaca. Varias exbecarias han continuado estudios de posgrado o se han incorporado a labores comunitarias y al servicio público.
Representantes de instituciones educativas aliadas señalaron que invertir en la educación de mujeres jóvenes tiene un impacto directo en el desarrollo social y comunitario. Asimismo, tutoras del programa destacaron que el acompañamiento cercano ha sido clave para fortalecer la permanencia escolar.
El aniversario marca un momento de balance para una organización que ha centrado su labor en ampliar oportunidades educativas para jóvenes indígenas y rurales, en un estado con amplias brechas sociales y de acceso a la educación.