Querétaro, 23 de enero de 2026. — La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, presentó el Protocolo para la Prevención y Atención de Actos de Discriminación y Violencia en Razón de Género y Diversidades Sexuales de la dependencia, instrumento que busca garantizar entornos laborales y culturales libres de discriminación y violencia en los espacios administrativos, culturales y artísticos de la Secretaría. La formalización de este protocolo marca la adopción de reglas obligatorias para prevenir, atender y canalizar conductas que vulneren la dignidad de las personas en el sector cultural queretano.
Ante la subsecretaria de Derechos Humanos, Sol Kuri —quien asistió al acto en representación del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres—, la funcionaria afirmó que la formalización del protocolo contra discriminación en cultura Querétaro refleja el compromiso de la SECULT con la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos.
"La cultura no solo se crea, se promueve o se difunde; también se vive en nuestros espacios de trabajo, en las relaciones cotidianas y en la manera en que garantizamos entornos seguros, incluyentes y libres de violencia. Este protocolo es una herramienta esencial para asegurar que nuestros valores institucionales se traduzcan en prácticas concretas", declaró López Birlain.
Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura del estado, durante la presentación del Protocolo para la Prevención y Atención de Actos de Discriminación y Violencia en Razón de Género y Diversidades Sexuales de la dependencia rotativo.com.mx
Protocolo contra discriminación establece reglas obligatorias en cultura Querétaro
El instrumento establece reglas de actuación claras y obligatorias para prevenir, atender y canalizar conductas que vulneren la dignidad de las personas, bajo principios como la no discriminación, la confidencialidad, la no revictimización, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. La aplicación del protocolo contra discriminación en cultura Querétaro es obligatoria para todo el personal de la Secretaría, así como para quienes interactúan con ella en cualquiera de sus espacios.
López Birlain añadió que el protocolo busca generar confianza, brindar orientación oportuna y asegurar una atención adecuada ante situaciones de discriminación o violencia, al tiempo que fortalece una cultura institucional basada en el respeto, la corresponsabilidad y el trabajo en equipo. El sector cultural queretano desempeña un papel estratégico en la transformación social de la entidad, razón por la cual la Secretaría de Cultura debe ser siempre un espacio seguro, incluyente y respetuoso para todas las personas.
Durante su intervención, Sol Kuri destacó la importancia del protocolo contra discriminación en cultura Querétaro para fortalecer entornos institucionales seguros, incluyentes y libres de discriminación, así como garantizar el respeto a los derechos humanos y la atención adecuada ante cualquier forma de violencia por razón de género y diversidad sexual.
¿Qué alcance tiene el protocolo contra discriminación en sector cultural Querétaro?
En presencia también del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado, Javier Rascado Pérez, la subsecretaria comentó que a través del instrumento se establecen reglas de actuación claras y obligatorias para prevenir, atender, investigar, canalizar y sancionar actos de discriminación y violencia, asegurando la dignidad y seguridad de todas las personas que integran o interactúan con la SECULT.
El protocolo contra discriminación en cultura Querétaro representa un paso hacia la construcción de entornos culturales más equitativos en el estado, donde el respeto a los derechos humanos y la no discriminación se traduzcan en prácticas institucionales concretas dentro del sector cultural queretano, como parte del compromiso del gobierno estatal con la protección de los derechos de las personas en todos los espacios de la administración pública.