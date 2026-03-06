Tres mujeres reciben presea Sara Pérez Romero en San Juan del Río

Cabildo reconoce a activista social, docente y líder comunitaria con galardón instaurado en 2023.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. — El Cabildo de San Juan del Río reconoció a tres mujeres con la presea Sara Pérez Romero durante la sesión ordinaria de este jueves, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Lina Nieto Alegría, Claudia Janet Ledesma Vega y Juliana Tinajero Hernández recibieron el galardón de manos del presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, por sus aportaciones a los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el desarrollo social del municipio. La distinción fue aprobada por unanimidad de los 11 integrantes presentes.

La presea fue instaurada en 2023 en memoria de Sara Pérez Romero, mujer sanjuanense vinculada al movimiento revolucionario que acompañó a Francisco I. Madero en la lucha por el sufragio y la democratización del país.

Ceremonia de entrega de la presea Sara P\u00e9rez Romero a tres mujeres en sesi\u00f3n de Cabildo de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Roberto Cabrera Valencia entrega la presea Sara Pérez Romero a las galardonadas durante la sesión de Cabildo

A la ceremonia asistieron Sonia Rocha, secretaria de la Mujer en el estado, y Judith Ortiz Monroy, titular de la Secretaría de la Mujer del municipio, quien ofreció la reseña histórica del galardón. También participaron integrantes del Consejo de Participación Ciudadana para las Mujeres.

Lina Nieto Alegría, nacida en San Juan del Río el 23 de septiembre de 1959, fue reconocida por su trayectoria como líder comunitaria y defensora de derechos laborales durante la etapa de industrialización del municipio.

Desde 2014 coordina un grupo de aproximadamente 350 personas adultas mayores —en su mayoría mujeres— y como enlace púrpura ha gestionado jornadas de mastografías, estudios de Papanicolaou y pruebas de detección de cáncer.

Claudia Janet Ledesma Vega, maestra de 39 años originaria de San Buenaventura, Coahuila, y radicada en San Juan del Río desde hace más de 35 años, recibió la presea por fundar hace una década la comunidad digital "La locura de ser mamá".

Bajo su liderazgo, el espacio se convirtió en una red de apoyo para mujeres que promueve convenios accesibles en educación, salud y deporte, además de impulsar el talento y la economía local.

Docente del Tecnológico Nacional recibe presea Sara Pérez Romero

Juliana Tinajero Hernández, docente con más de 20 años de experiencia en el Tecnológico Nacional de México, campus San Juan del Río, completó la terna de galardonadas.

Su práctica educativa se distingue por el acompañamiento integral a sus alumnas y su labor social con diversos sectores de la comunidad.

Ceremonia de entrega de la presea Sara P\u00e9rez Romero a tres mujeres en sesi\u00f3n de Cabildo de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Integrantes del Cabildo de San Juan del R\u00edo durante la ceremonia de reconocimiento por el D\u00eda Internacional de la Mujer

Durante su mensaje, Cabrera Valencia enfatizó que el 8 de marzo no es una celebración sino una conmemoración: "esta lucha no ha terminado, esta lucha continúa", señaló.

El alcalde subrayó que fortalecer a una mujer equivale a fortalecer a toda una familia y al tejido social del municipio. Precisó que la paridad de género en cargos públicos es resultado de décadas de exigencia ciudadana.

La sesión ordinaria también incluyó la aprobación unánime de un reconocimiento público mediante sesión solemne a la Escuela Secundaria General Antonio Caso por su 75 aniversario, programada para el 20 de marzo, así como la exención de impuesto predial a 11 inmuebles de Pemex y 4 del IMSS ubicados en el municipio.

