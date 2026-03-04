Buscan a prófugo por homicidio a balazos en Pedro Escobedo

Allegados de Juan Carlos Rincón Sánchez identifican al presunto responsable y exigen a las autoridades su detención.

Patrulla de la Policía Municipal de Pedro Escobedo resguarda zona tras homicidio a balazos en comunidad de Guadalupe Septién, Querétaro.

Juan Carlos Rincón Sánchez, "El Cañas", falleció el 28 de febrero tras ser baleado en Guadalupe Septién, Pedro Escobedo.

Pedro Escobedo — 4 de marzo de 2026.- Juan Carlos Rincón Sánchez, apodado "El Cañas", murió el pasado 28 de febrero a consecuencia de heridas de bala en la comunidad de Guadalupe Septién, municipio de Pedro Escobedo. Sus allegados identifican como presunto responsable del homicidio a balazos en Pedro Escobedo a Mariano Pérez Vega, quien huyó del lugar tras el ataque y permanece prófugo de la justicia. Familiares y amigos del occiso exigen a las autoridades su búsqueda y captura inmediata.

La agresión se desató durante una riña en la que emergió un arma de fuego. Rincón Sánchez recibió varios balazos y fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Querétaro no ha informado avances en la investigación ni emitido postura pública sobre los señalamientos contra el señalado.

Según la versión de los allegados, Mariano Pérez Vega era conocido de la víctima y abandonó la comunidad de Guadalupe Septién inmediatamente después del ataque. A juicio de quienes denuncian el caso, la demora en su captura prolonga la impunidad. "El que lo mató se llama Mariano Pérez Vega", señalaron, y precisaron que el sujeto continúa sin ser detenido por ninguna autoridad.

Piden apoyo ciudadano para localizar al prófugo por homicidio en Pedro Escobedo

El cuerpo de Juan Carlos Rincón Sánchez recibió cristiana sepultura al día siguiente del ataque. La víctima tenía arraigo en la comunidad de Guadalupe Septién y su muerte generó consternación entre los vecinos del lugar. Quien cuente con información sobre el paradero del señalado puede comunicarla a las autoridades a través de la línea de emergencias 911 o directamente con la Fiscalía estatal de Querétaro.

