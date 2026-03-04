Buscan declarar la Carrera de las Cruces patrimonio cultural en Querétaro

Diputada panista impulsa reconocimiento oficial para la tradicional carrera del barrio Hércules.

Diputada panista Juliana Quintanar junto a organizadores de la Carrera de las Cruces, evento deportivo tradicional del barrio Hércules en Querétaro que cumple 64 años.

Juliana Quintanar, diputada local del PAN, presentará exhorto para proteger patrimonio deportivo de barrio Hércules.

Por Diario Rotativo Mar 04, 2026
Querétaro — 4 de marzo, 2026. —La diputada local del PAN, Juliana Quintanar, impulsará un exhorto para que la Carrera de las Cruces, tradición deportiva del barrio Hércules en Querétaro, sea declarada patrimonio cultural del estado. El objetivo es fortalecer la preservación de una competencia que lleva 64 años marcando la identidad de la comunidad queretana.

La Carrera de las Cruces es una competencia emblemática que se realiza cada primer domingo de febrero en el barrio Hércules. La edición más reciente registró la participación de 400 corredores, cifra que representa el arraigo de esta tradición en la población local, donde entre el 20 y 25 por ciento de los inscritos son originarios de la comunidad. Para la próxima edición se estima alcanzar los 500 participantes.

Juliana Quintanar enfatizó que el reconocimiento oficial busca promover que niñas, niños y jóvenes conozcan los orígenes del barrio y su patrimonio cultural, mediante trabajo coordinado entre sociedad, instituciones, iniciativa privada y sector cultural. Hasta el momento, dependencias del gobierno estatal no han emitido postura sobre la iniciativa legislativa.

Francisco Javier Ramírez García, organizador de la carrera, detalló que la edad mínima para competir es 15 años, aunque menores pueden participar con carta responsiva firmada por padres. En la última edición, el récord en la prueba de 10 kilómetros fue 37 minutos, y el ganador absoluto recibió un premio de 8 mil pesos.

Requisitos de seguridad y organización

Ramírez García precisó que la organización del evento cumple cerca de 25 requisitos de seguridad establecidos por autoridades. El operativo incluye puestos formales de hidratación distribuidos en el recorrido, además de contratación de empresa especializada para recolección de residuos, lo que refleja estándares profesionales en su ejecución.

La competencia ha perdurado seis décadas como referente deportivo y cultural del municipio. Ambos actores coincidieron en que preservar iniciativas tradicionales de este tipo fortalece el tejido social y posiciona a Querétaro como territorio de arraigo comunitario.

