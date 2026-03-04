75 años después, la Antonio Caso sigue siendo la escuela de San Juan del Río

75 años después, la Antonio Caso sigue siendo la escuela de San Juan del Río.

Fachada de la Escuela Secundaria General Antonio Caso en el centro de San Juan del Río, Querétaro, durante los festejos de su 75 aniversario en marzo de 2026

César Zermeño López, director de la ESGAC, presentó el programa del 75 aniversario ante medios de comunicación de San Juan del Río.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río — 4 de marzo, 2026. —Setenta y cinco años después de que un grupo de maestros y padres de familia abriera la primera secundaria pública en San Juan del Río, la Escuela Secundaria General Antonio Caso (ESGAC) se prepara para celebrar ese legado con una semana de actividades que incluye desfile de generaciones, sesión solemne de Cabildo, presentación de libro, exposición fotográfica y carrera atlética.

Los festejos, que arrancan el viernes 13 de marzo y concluyen el domingo 22, convocan tanto a la comunidad escolar activa como a decenas de generaciones de egresados que formaron su carácter entre los salones de esta institución emblemática del municipio.

La historia de la ESGAC no comienza con el nombre que hoy lleva. Fundada el 20 de marzo de 1951, fue la primera escuela secundaria en el municipio, cuando la oferta educativa pública se limitaba al nivel primaria. Surgió bajo la figura de Escuela por Cooperación "Octavio S. Mondragón", un modelo en que la propia comunidad sostenía el proyecto antes de que el Estado federal lo absorbiera.

No fue sino hasta 1962 que adoptó el nombre actual, primero como secundaria federal y después como general, tal como se le conoce hoy. El cronista municipal Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, jefe de Patrimonio de la Dirección de Bellas Artes, es quien ha documentado con mayor detalle ese origen ciudadano que marca el carácter de la institución desde sus primeros días.

Del Salón de Cabildos a la calle 5 de Mayo: una escuela itinerante

El largo recorrido de la ESGAC por el centro histórico de San Juan del Río es también la historia del crecimiento del municipio. En su inicio, funcionó en el propio Salón de Cabildos de la presidencia municipal; después se reubicó en Avenida Juárez, luego en un predio de la calle Zaragoza y, a principios de los años sesenta, llegó de manera temporal a la calle 5 de Mayo, donde aún permanece. Hoy opera en el número 2 de la calle Heroico Colegio Militar, en el corazón del Centro, con 18 o más aulas distribuidas en siete edificios y dos turnos.

En sus primeras generaciones, los alumnos portaban uniformes diferenciados por grado: las mujeres de primero vestían rosa, las de segundo azul y las de tercero guinda; los hombres, beige. Solo existían tres grupos —A, B y C— en aquellos años fundacionales. Siete décadas y media después, la institución ha multiplicado varias veces esa capacidad inicial y ha entregado a la sociedad sanjuanense generaciones completas de profesionistas, docentes, funcionarios y ciudadanos que reconocen en sus aulas el origen de su formación.

El nombre que la escuela eligió honrar

Antonio Caso Andrade no fue un personaje decorativo. Filósofo y educador nacido en la Ciudad de México el 19 de diciembre de 1883, es una de las figuras más influyentes del pensamiento mexicano del siglo XX. En 1909 fundó, junto con José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, el Ateneo de la Juventud, movimiento que confrontó el modelo educativo positivista del porfiriato y abrió paso a una visión humanista de la enseñanza. Llegó a ser rector de la Universidad Nacional de México entre 1921 y 1923, y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Estaba convencido de que la educación era el medio más efectivo para el progreso y el desenvolvimiento individual de los mexicanos. Ese principio resuena con fuerza particular en una escuela que nació precisamente del esfuerzo colectivo de una comunidad por educarse a sí misma.

Diez actividades para celebrar siete décadas de historia

El programa arranca este viernes 13 de marzo con un evento artístico y cultural en las instalaciones de la ESGAC, a las 9 horas. Al día siguiente, el sábado 14, el corazón del festejo será el desfile de generaciones que partirá de la escuela a las 8 horas, recorrerá las calles 5 de Mayo, Riva Palacio, avenida Juárez, Hidalgo, Morelos y Mina, para regresar a la institución. Ahí, al término de la marcha, se realizará una kermés con números artísticos de los egresados. Quienes deseen registrar a su generación pueden comunicarse al WhatsApp 427 104 2231.

La semana central concentra sus actos más solemnes el viernes 20 de marzo, fecha exacta del aniversario. Esa mañana, la ESGAC será sede de una sesión solemne de Cabildo en la que se entregarán reconocimientos a maestros de trayectoria notable, entre ellos a integrantes de la primera generación, como la maestra Soledad Monroy Bolívar y el maestro Arturo Álvarez Cornejo, quien además fue director de la institución. A las 16 horas, el Portal del Diezmo recibirá la presentación del libro "75 Años. Una realidad que hace historia", y a las 17 horas se inaugurará una exposición fotográfica conmemorativa en la Galería Restituto Rodríguez. La noche concluye con una cena baile en el Salón de Los Dux, cuyo boletaje ya está agotado.

¿Cómo participar en la carrera conmemorativa del 22 de marzo?

El sábado 21, a las 18 horas, el Portal del Diezmo recibirá el concierto de reencuentro de la Rondalla Estudiantina de la Prepa San Juan, Generación 1973. La clausura llega el domingo 22 con la carrera atlética conmemorativa —con rutas de 3 y 5 kilómetros— que partirá a las 7 horas del Parque de Los Guzmán. El evento está abierto a toda la ciudadanía; los informes se brindan en el WhatsApp 442 170 4986.

El director del plantel, César Zermeño López, y la docente Martha Angélica Munguía Cedillo coincidieron en que estos festejos van más allá de la celebración institucional. Para miles de sanjuanenses que pasaron por sus aulas, la Antonio Caso no es solo una escuela: es el lugar donde se gestó buena parte de la identidad del municipio, y la institución ya mira con entusiasmo hacia su centenario.

