Refrendo de licencias en San Juan del Río mantiene beneficios hasta marzo

Municipio reporta padrón de 8 mil licencias y avance de 60% en refrendos comerciales.

Establecimientos comerciales de San Juan del Río que deben realizar el refrendo de licencias municipales 2026

El padrón municipal supera las 8 mil licencias activas entre giros comerciales y de bebidas alcohólicas.

San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. — Comerciantes y establecimientos de San Juan del Río tienen hasta el cierre de marzo para completar el refrendo de licencias de riesgo bajo con beneficio fiscal, informó Jepthé García Morales, director de ingresos del municipio.

El padrón municipal supera las 8 mil licencias activas, de las cuales 5,500 corresponden a giros comerciales de riesgo bajo y medio, mientras que aproximadamente 2,500 están vinculadas a la venta de bebidas alcohólicas.

En materia de licencias de alcohol —que incluyen restaurantes, tiendas de conveniencia y bares—, García Morales precisó que entre 40 y 50% ya completaron su refrendo.

El mes de enero concentró la mayor parte de estos trámites debido a los descuentos más amplios que se ofrecieron durante ese periodo, además del refrendo obligatorio a nivel estatal.

El funcionario detalló que las licencias de riesgo bajo y medio sin relación con bebidas alcohólicas registran un avance superior: alrededor de 60% ya fueron refrendadas.

"La gente aprovecha el descuento que traemos al ingreso dentro del primer trimestre", señaló el director de ingresos sobre la respuesta de los comerciantes sanjuanenses.

Refrendo de licencias en San Juan del Río abarca giros de bajo y alto riesgo

Todas las licencias con venta de bebidas alcohólicas tienen la obligación de tramitar también su refrendo a nivel estatal, independientemente de su clasificación municipal.

García Morales subrayó que este requisito aplica sin excepción a las 2,500 licencias de ese rubro en la demarcación.

Los ingresos generados por el refrendo de licencias y cobros como el uso de piso forman parte de los recursos propios del municipio, que se destinan a infraestructura y servicios públicos.

Aunque el predial y el traslado de dominio son las fuentes principales, las licencias comerciales complementan la captación de la tesorería municipal.

El plazo para acceder al beneficio fiscal en licencias de riesgo bajo concluye el 31 de marzo de 2026.

