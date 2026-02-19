San Juan del Río, 19 de febrero de 2026. —Ocho dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río brindaron 35 atenciones a habitantes de la localidad Estancia de Bordos durante la tercera edición del programa Miércoles en Estancia de Bordos, que incluyó acciones de bacheo, instalación de señalética, vacunación de mascotas, capacitación agropecuaria y entrega de jitomate en mesas de servicio instaladas frente al salón comunal.
El programa, que busca acercar servicios públicos a comunidades rurales del municipio, forma parte de una estrategia de atención directa que el ayuntamiento ha implementado en distintas localidades.
Habitantes de la localidad reciben atención en las mesas de servicio instaladas frente al salón comunal. rotativo.com.mx
En esta ocasión, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete se reunieron con liderazgos comunitarios para coordinar las acciones de la jornada en Estancia de Bordos.
"Tenemos que estar trabajando en equipo con los ciudadanos, nuestras familias y el gobierno, juntos", señaló Cabrera Valencia durante el encuentro con vecinos de la comunidad.
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó vialidades, línea amarilla y reductores de velocidad, además de instalar ocho señaléticas de límite de velocidad y cruce peatonal.
También donó ropa y reforestó en la escuela primaria de la localidad. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a su vez, ejecutó trabajos de bacheo, poda, deshierbe, barrido, así como cambio y mantenimiento de luminarias.
Capacitación agropecuaria y atención social en Estancia de Bordos
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario ofreció capacitación para mejoramiento de suelo y establecimiento de huertos sustentables, junto con actividades de medicina preventiva y asistencia técnica para el ganado de la zona.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social impartió pláticas a padres de familia y alumnos de la primaria Narciso Mendoza, entregó jitomate y rehabilitó la cancha de basquetbol.
En las mesas de servicio, las 35 atenciones se distribuyeron entre la Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal con ocho; la Secretaría de Desarrollo Social con seis; Obras Públicas con cinco; la Secretaría de la Mujer con cinco; el DIF Municipal, Junta de Agua Potable y Secretaría de Finanzas con dos cada una; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con dos; Atención Ciudadana con una, y la Coordinación del Programa Festivaleando con una atención más.
Las familias interesadas en conocer las próximas sedes del programa Miércoles en comunidad pueden consultar las redes oficiales del municipio de San Juan del Río para obtener fechas y ubicaciones de las siguientes jornadas.