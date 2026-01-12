USEBEQ mantiene horario de invierno en escuelas de Querétaro hasta febrero

La medida beneficia a mil 91 planteles donde asisten alrededor de 200 mil 749 alumnos de educación básica en zonas altas del estado.

Irene Quintanar, titular de la USEBEQ, durante el anunció sobre la continuidad del horario de invierno en escuelas de Querétaro.

Querétaro, 12 de enero de 2026. — La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) mantiene vigente el horario de invierno en escuelas de zonas altas del estado como medida preventiva ante las bajas temperaturas registradas por el ingreso de frentes fríos.

La estrategia, que se aplica desde el 10 de noviembre de 2025, permanecerá hasta el 20 de febrero de 2026, salvo que Protección Civil emita alguna indicación distinta, informó la titular de la dependencia, Irene Quintanar.

El ajuste de horario se mantiene en escuelas primarias públicas, tanto del turno matutino como vespertino, beneficiando a mil 91 planteles donde asisten alrededor de 200 mil 749 alumnos.

En el caso de preescolar, las clases inician a las nueve de la mañana como parte de las acciones para reducir la exposición al frío, precisó la funcionaria estatal.

Además del horario, la USEBEQ instruyó a directivos y docentes a permitir el uso de ropa abrigadora como chamarras, bufandas, guantes, suéteres o prendas térmicas, con el fin de proteger la salud de niñas y niños.

La medida busca garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares durante la temporada invernal en el estado.

La dependencia mantiene activos los filtros escolares para detectar síntomas de enfermedades respiratorias. En caso de identificar a algún estudiante con malestar, se notifica de inmediato a madres y padres de familia para que reciba atención médica y evitar posibles contagios dentro de los planteles, explicó Quintanar.

También solicitó a las familias no enviar a la escuela a menores que presenten síntomas y priorizar su atención médica.

La titular de la USEBEQ destacó que existe coordinación permanente con Protección Civil estatal y municipal, así como comunicación constante con supervisores, directores y docentes, a fin de atender cualquier situación relacionada con las condiciones climáticas y tomar decisiones oportunas en beneficio de la comunidad escolar.

