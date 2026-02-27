Querétaro, 27 de febrero de 2026. — Un total de 28 médicos especialistas concluyeron su formación en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer "Dr. Felipe Núñez Lara", donde recibieron su certificación tras años de preparación académica y práctica clínica.

De la generación egresaron 13 profesionales en Ginecología y Obstetricia, 12 en Pediatría y tres en Neonatología, quienes rindieron protesta durante la ceremonia de clausura encabezada por la titular de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA), María Martina Pérez Rendón.

El hospital, referente en atención materno-infantil en la entidad, ha mantenido un programa de residencias médicas que forma especialistas en tres áreas críticas para el sistema de salud estatal.

La ceremonia reunió a autoridades académicas y del sector salud, quienes atestiguaron la toma de protesta de los nuevos especialistas.

Durante el evento, Pérez Rendón señaló que los egresados representan más que profesionales con conocimientos técnicos.

"No solo se formaron especialistas; aquí se forjaron profesionales con vocación, sensibilidad y un profundo sentido de responsabilidad social", indicó la funcionaria ante los graduados y sus familias.

La titular de la SESA también reconoció el papel de profesores, tutores y personal de salud que participaron en el proceso formativo de esta generación.

María Martina Pérez Rendón, titular de la SESA, durante la toma de protesta de los nuevos especialistas. rotativo.com.mx

Precisó que la enseñanza médica en Querétaro va más allá de los procedimientos clínicos y deja huella en la forma de ejercer la profesión con ética y humanidad.

28 especialistas del Hospital del Niño y la Mujer refuerzan atención en Querétaro

Al acto académico asistieron Manuel Alcocer Alcocer, director del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer "Dr. Felipe Núñez Lara"; Francisco José Rivera Pesquera, subcoordinador General Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), y Eduardo Morales Andrade, subdirector de Enseñanza de la institución.

Por parte del sector académico, estuvo presente Rodrigo Miguel González Sánchez, director de la Facultad de Medicina de la UAQ, cuya vinculación con el hospital forma parte del esquema de formación de recursos humanos especializados en la entidad.

Los 28 nuevos especialistas se incorporarán al ejercicio profesional en áreas donde Querétaro requiere atención continua: ginecología y obstetricia, pediatría y neonatología.

La SESA reiteró su compromiso con la preparación de profesionales que contribuyan a la atención integral de la niñez y las mujeres queretanas.