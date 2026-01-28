San Juan del Río, 28 de enero de 2026. —El Sindicato Único de Trabajadores acordó diferir el emplazamiento a huelga del 27 de enero al 24 de febrero.
La decisión permite a la parte patronal del municipio continuar con las audiencias de conciliación sobre el contrato colectivo y el aumento salarial anual que afecta a aproximadamente 500 trabajadores de Servicios Públicos Municipales, el área con mayor plantilla laboral.
El municipio espera conocer el porcentaje que acordará el gobierno del Estado con el sindicato estatal para tomarlo como parámetro en las negociaciones, explicó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
El diferimiento replica el esquema de la administración anterior que pospuso el emplazamiento durante todo el periodo hasta concluir en diciembre de 2024.
Ahora, el municipio ganó 28 días adicionales para establecer una mesa de negociación donde ambas partes expondrán posturas antes de concretar un porcentaje definitivo.
Estabilidad laboral garantiza operación diaria de servicios
Los 500 trabajadores de Servicios Públicos Municipales mantienen sus actividades cotidianas sin afectación. El personal opera diariamente en recolección de basura, iluminación, señalética y obra institucional.
Las demás dependencias como Obras Públicas, Finanzas, Administración y Secretaría General también continúan con plantilla laboral completa en operación normal.
El gobierno municipal basará sus negociaciones en los incrementos que tradicionalmente otorga el gobierno estatal a su sindicato. El parámetro estatal permite al ayuntamiento mantener equilibrio financiero en el capítulo 1000 de nómina, prestaciones y aguinaldo que representa el gasto operativo más significativo del presupuesto anual.
Las audiencias de conciliación previas al 24 de febrero buscarán alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad laboral sin comprometer la operación municipal.
El trabajo diario del personal sindicalizado resulta fundamental para mantener los servicios esenciales que benefician a la población, señaló Cabrera Valencia.