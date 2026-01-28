San Juan difiere emplazamiento a huelga al 24 de febrero

El Sindicato Único de Trabajadores acordó diferir el emplazamiento del 27 de enero al 24 de febrero para continuar audiencias de conciliación sobre aumento salarial con el gobierno municipal.

Negociación sindical entre gobierno municipal y Sindicato Único de Trabajadores de San Juan del Río

Audiencias de conciliación entre gobierno municipal y sindicato buscan acuerdo salarial antes del 24 de febrero en San Juan del Río.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 28, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 28 de enero de 2026. —El Sindicato Único de Trabajadores acordó diferir el emplazamiento a huelga del 27 de enero al 24 de febrero.

La decisión permite a la parte patronal del municipio continuar con las audiencias de conciliación sobre el contrato colectivo y el aumento salarial anual que afecta a aproximadamente 500 trabajadores de Servicios Públicos Municipales, el área con mayor plantilla laboral.

El municipio espera conocer el porcentaje que acordará el gobierno del Estado con el sindicato estatal para tomarlo como parámetro en las negociaciones, explicó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El diferimiento replica el esquema de la administración anterior que pospuso el emplazamiento durante todo el periodo hasta concluir en diciembre de 2024.

Ahora, el municipio ganó 28 días adicionales para establecer una mesa de negociación donde ambas partes expondrán posturas antes de concretar un porcentaje definitivo.

Estabilidad laboral garantiza operación diaria de servicios

Los 500 trabajadores de Servicios Públicos Municipales mantienen sus actividades cotidianas sin afectación. El personal opera diariamente en recolección de basura, iluminación, señalética y obra institucional.

Las demás dependencias como Obras Públicas, Finanzas, Administración y Secretaría General también continúan con plantilla laboral completa en operación normal.

El gobierno municipal basará sus negociaciones en los incrementos que tradicionalmente otorga el gobierno estatal a su sindicato. El parámetro estatal permite al ayuntamiento mantener equilibrio financiero en el capítulo 1000 de nómina, prestaciones y aguinaldo que representa el gasto operativo más significativo del presupuesto anual.

Las audiencias de conciliación previas al 24 de febrero buscarán alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad laboral sin comprometer la operación municipal.

El trabajo diario del personal sindicalizado resulta fundamental para mantener los servicios esenciales que benefician a la población, señaló Cabrera Valencia.

gobiernoroberto cabrerasindicato

Reciente

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobó la integración de Sinergia al Sistema Estatal de Seguridad
Legislatura

Congreso de Querétaro integra Sinergia al Sistema Estatal de Seguridad

El Congreso Local aprobó por unanimidad dos iniciativas de la Fiscalía General que fortalecen la coordinación institucional y crean una fiscalía especializada en extorsión para mejorar la procuración de justicia en el estado

Infraestructura hidráulica con pozo y tanque de almacenamiento para abasto de agua en zona oriente San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan inaugura pozo en Lomas de Banthí el 4 de febrero

El gobierno municipal inaugurará el próximo martes un pozo con capacidad de 30 litros por segundo y tanque de 500 metros cúbicos en Lomas de Banthí para reforzar abasto en zona oriente.

Documento del Programa Hídrico de Querétaro presentado por gobierno estatal ante crisis de agua
Querétaro

Querétaro presenta Programa Hídrico ante crisis de agua

El documento plantea una estrategia de largo plazo con participación de gobierno, sectores productivos y ciudadanía ante la sobreexplotación del acuífero del Valle de Querétaro.

Maquinaria pesada para obras de regulación hidráulica en zona de Peñuelas en Querétaro
Querétaro

Obras hidráulicas en Peñuelas arrancan el 4 de febrero

Los trabajos contemplan la construcción de una estructura de regulación con capacidad para más de 130 mil metros cúbicos de agua en cinco meses.