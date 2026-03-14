San Juan del Río, Querétaro, 14 de marzo de 2026. —Cuatro espacios deportivos en San Juan del Río serán modernizados como parte del Programa de Intervención y Modernización de Infraestructura Deportiva rumbo al Mundial 2026, tras una gestión conjunta entre el gobierno municipal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la gira de reconocimiento deportivo. rotativo.com.mx
Los sitios, ubicados en la zona Oriente de la demarcación, forman parte de un paquete de 28 espacios contemplados en el estado de Querétaro.
La estrategia federal busca recuperar áreas destinadas al deporte y la convivencia comunitaria antes de la justa mundialista. Autoridades municipales y representantes de SEDATU realizaron recorridos de trabajo en los cuatro puntos seleccionados para definir los alcances de cada proyecto, en una gira de reconocimiento que incluyó la planeación de infraestructura deportiva en comunidades de la demarcación.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la gira de reconocimiento deportivo. rotativo.com.mx
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, informó que el avance responde a un proceso de coordinación institucional con el gobierno federal.
"Este proyecto beneficiará directamente a diversas comunidades del municipio", señaló el alcalde, quien también reconoció la disposición del titular de la Oficina de Representación de SEDATU en Querétaro, Diego Cabrera Leal, para impulsar las obras.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la gira de reconocimiento deportivo. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia precisó que la recuperación de estos sitios permitirá fortalecer el tejido social y fomentar la actividad física entre familias sanjuanenses. Durante los recorridos, tanto representantes federales como municipales coincidieron en que la intervención genera entornos de convivencia seguros en zonas que carecían de mantenimiento adecuado.
Autoridades municipales y federales recorren uno de los cuatro espacios deportivos a intervenir en la zona Oriente. rotativo.com.mx
Modernización deportiva en Querétaro de cara al Mundial
Los 28 espacios contemplados en la entidad responden a un programa que SEDATU coordina a nivel nacional con miras a la Copa del Mundo de 2026.
Autoridades municipales y federales recorren uno de los cuatro espacios deportivos a intervenir en la zona Oriente. rotativo.com.mx
En San Juan del Río, los cuatro sitios de la zona Oriente fueron priorizados tras una evaluación de necesidades y potencial de uso comunitario, según indicaron autoridades durante la gira de reconocimiento con SEDATU.
Autoridades municipales y federales recorren uno de los cuatro espacios deportivos a intervenir en la zona Oriente rotativo.com.mx
Con estas acciones, el municipio se suma a los preparativos que el gobierno federal y los gobiernos locales llevan a cabo en distintas entidades del país para recibir el evento deportivo más importante del año.