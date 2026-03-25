Foro de planeación 2050: San Juan del Río define su hoja de ruta digital con respaldo del gobierno de Kuri

Alcalde y secretario estatal de Planeación encabezan ejercicio con gabinete completo y consejos ciudadanos.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia y secretario Luis Antonio Rangel Méndez durante foro de planeación estratégica de inteligencia artificial en San Juan del Río, Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, encabezó el foro de planeación estratégica 2050 en el que participó su gabinete municipal completo y presidentes de consejos ciudadanos.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de marzo de 2026. —El gobierno de San Juan del Río trazó este miércoles su hoja de ruta hacia la inteligencia artificial: el alcalde Roberto Cabrera Valencia convocó a directores y secretarios de todo su gabinete, junto con presidentes de consejos de participación ciudadana, a un ejercicio de planeación estratégica con visión al año 2050.

El evento contó con la presencia del secretario de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno del estado, Luis Antonio Rangel Méndez, quien también fungió como moderador y ponente principal, en representación del gobernador Mauricio Kuri González. El foro se realizó en el contexto del 495 aniversario de fundación de la ciudad.

El jefe de gabinete municipal, Gabriel Figueroa, participó en los trabajos junto al resto del equipo directivo. Durante las presentaciones, Rangel Méndez expuso un dato que marcó el tono de la jornada:

Querétaro concentra actualmente el 50 por ciento del almacenamiento de datos digitales de todo el país, una posición estratégica que el estado todavía no ha traducido en política pública de largo plazo. Esa tensión entre la ventaja existente y la oportunidad desaprovechada fue el hilo conductor del foro.

Cuatro líneas de acción para el gobierno digital de San Juan del Río

Los trabajos derivaron en cuatro compromisos de política pública que el municipio buscará sostener más allá de los ciclos administrativos de tres años: programación de largo plazo con horizonte al 2050, fortalecimiento del marco normativo en materia tecnológica, adopción institucional de herramientas de inteligencia artificial en la gestión diaria y construcción de una cultura digital municipal que no dependa de la voluntad de una sola administración.

Este último punto concentró parte del debate: la tendencia a planear en períodos cortos es, según los participantes, uno de los principales obstáculos para capitalizar la transformación tecnológica en curso.

¿Qué herramienta concreta prepara San Juan del Río en materia digital?

En el corto plazo, la administración de Cabrera Valencia trabaja en una plataforma de información geográfica municipal que estará disponible en los próximos meses. El instrumento centralizará datos territoriales para apoyar decisiones en obra pública, desarrollo urbano y servicios, y podrá alimentarse progresivamente con los registros generados por la operación diaria del gobierno local.

El alcalde fue claro en el enfoque: la apuesta tecnológica no implica abandonar los valores que han distinguido a Querétaro. "Lo que vamos a hacer hoy va a tener una presencia mucho mayor a la que antes se podía", señaló, en referencia al alcance que la inteligencia artificial le da a las decisiones municipales frente a las herramientas de administraciones anteriores.

El foro derivó en un documento de prospectiva que servirá como referencia para las decisiones de política pública de la administración actual y, en teoría, de las que vengan.

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