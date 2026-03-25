San Juan del Río, 25 de marzo de 2026. —El gobierno de San Juan del Río trazó este miércoles su hoja de ruta hacia la inteligencia artificial: el alcalde Roberto Cabrera Valencia convocó a directores y secretarios de todo su gabinete, junto con presidentes de consejos de participación ciudadana, a un ejercicio de planeación estratégica con visión al año 2050.
El evento contó con la presencia del secretario de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno del estado, Luis Antonio Rangel Méndez, quien también fungió como moderador y ponente principal, en representación del gobernador Mauricio Kuri González. El foro se realizó en el contexto del 495 aniversario de fundación de la ciudad.
El jefe de gabinete municipal, Gabriel Figueroa, participó en los trabajos junto al resto del equipo directivo. Durante las presentaciones, Rangel Méndez expuso un dato que marcó el tono de la jornada:
Querétaro concentra actualmente el 50 por ciento del almacenamiento de datos digitales de todo el país, una posición estratégica que el estado todavía no ha traducido en política pública de largo plazo. Esa tensión entre la ventaja existente y la oportunidad desaprovechada fue el hilo conductor del foro.
Cuatro líneas de acción para el gobierno digital de San Juan del Río
Los trabajos derivaron en cuatro compromisos de política pública que el municipio buscará sostener más allá de los ciclos administrativos de tres años: programación de largo plazo con horizonte al 2050, fortalecimiento del marco normativo en materia tecnológica, adopción institucional de herramientas de inteligencia artificial en la gestión diaria y construcción de una cultura digital municipal que no dependa de la voluntad de una sola administración.
Este último punto concentró parte del debate: la tendencia a planear en períodos cortos es, según los participantes, uno de los principales obstáculos para capitalizar la transformación tecnológica en curso.
¿Qué herramienta concreta prepara San Juan del Río en materia digital?
En el corto plazo, la administración de Cabrera Valencia trabaja en una plataforma de información geográfica municipal que estará disponible en los próximos meses. El instrumento centralizará datos territoriales para apoyar decisiones en obra pública, desarrollo urbano y servicios, y podrá alimentarse progresivamente con los registros generados por la operación diaria del gobierno local.
El alcalde fue claro en el enfoque: la apuesta tecnológica no implica abandonar los valores que han distinguido a Querétaro. "Lo que vamos a hacer hoy va a tener una presencia mucho mayor a la que antes se podía", señaló, en referencia al alcance que la inteligencia artificial le da a las decisiones municipales frente a las herramientas de administraciones anteriores.
El foro derivó en un documento de prospectiva que servirá como referencia para las decisiones de política pública de la administración actual y, en teoría, de las que vengan.