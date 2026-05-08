Sentencian a 44 años al agresor sexual de un menor en San Juan del Río

San Juan del Río, 8 de mayo de 2026. — Cuarenta y cuatro años de prisión. Esa fue la condena que un tribunal de San Juan del Río dictó contra Julio César "N", declarado culpable de dos delitos de violación equiparada cometidos contra el mismo menor de edad en distintos momentos.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditó su responsabilidad en ambos hechos durante el juicio oral, con datos de prueba que no dejaron margen a la duda. La sentencia extiende sus consecuencias más allá de la privación de la libertad.

El primer episodio ocurrió en agosto de 2023. De acuerdo con la investigación ministerial, el sentenciado trasladó al menor a un domicilio en la colonia Nuevo San Isidro donde lo intimidó, abusó sexualmente de él y lo amenazó.

El segundo hecho se registró en abril de 2024: regresó al mismo lugar y repitió las conductas de intimidación contra la víctima. No es el primer caso de violación equiparada que la Fiscalía lleva a juicio en lo que va de 2026.

Mismo lugar, mismo agresor, misma víctima. Dos hechos distintos ante la ley.

La Fiscalía desarrolló una estrategia de litigación que acreditó la responsabilidad del acusado en los dos casos. Los datos de prueba presentados llevaron a la autoridad judicial a imponer 22 años de prisión por cada delito, cifra que se acumula para alcanzar los 44 años totales.

La dependencia ha procesado en 2026 otros casos de agresión sexual contra menores, como el caso niña Lluvia en la capital queretana, donde ya existe una sentencia previa de 22 años por abuso sexual agravado.

Sanciones adicionales y reparación a la víctima en San Juan del Río

La privación de libertad no agota la sentencia. El tribunal impuso a Julio César "N" otras cinco consecuencias jurídicas: suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado, obligación de cubrir la terapia psicológica de la víctima, pago por daño moral y una multa económica.

La Fiscalía no precisó en su comunicado los montos específicos de ninguna de las reparaciones ordenadas. La dependencia ha mantenido una ofensiva sostenida contra delitos sexuales; entre enero y marzo ejecutó más de dos mil cateos en Querétaro, varios de ellos relacionados con violación y abuso sexual.

¿Qué sanciones incluye una condena por violación equiparada?

En el sistema de justicia penal acusatorio, las sentencias por delitos graves contra menores contemplan dos categorías de consecuencias: la pena privativa de libertad y las medidas de reparación integral hacia la víctima.

Estas últimas pueden incluir terapia psicológica, compensación por daño moral y daño material cuando procede. En este caso, el tribunal aplicó ambos componentes y añadió la suspensión de derechos políticos del sentenciado como sanción accesoria.

La Fiscalía General del Estado sostuvo que el resultado reafirma su compromiso con la persecución de delitos contra la integridad de menores.

En su informe trimestral más reciente, la dependencia reportó más de dos mil quinientos cateos ejecutados en los primeros tres meses del año.

Como parte de la sentencia, la víctima tiene derecho a recibir atención psicológica costeada por el sentenciado, una de las medidas de reparación que el tribunal ordenó de manera explícita.