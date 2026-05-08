La ley lo prohíbe: ¿cómo se vendieron los comunales de La Cañada?

Afectados preguntan en qué gobierno se transfirieron tierras que la ley declara inalienables.

Artículo 64 Ley Agraria sobre tierras comunales inalienables contexto desalojo La Cañada El Marqués Querétaro 2026

Residentes de La Cañada exhiben documentos de Promotora Turística Ecológica con registros que van de 2016 a 2022, durante administraciones del exalcalde Enrique Vega Carriles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 8 de mayo de 2026. — La Ley Agraria no deja espacio a interpretación: los comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El artículo 64 va más lejos —cualquier acto que pretenda enajenarlos es nulo de pleno derecho. Esa es la norma.

Lo que los afectados de La Cañada describen este viernes es otra cosa: cuatro personas detenidas, estructuras arrasadas por la maquinaria y tierras comunales que, según los residentes, llevan casi una década en manos de una empresa privada sin que el pueblo autorizara nada.

El desalojo de prolongación Constituyentes Oriente ejecutado esta madrugada puso fin a un conflicto que arrancó el 9 de abril, cuando familias de La Cañada tomaron el predio argumentando que el supuesto propietario carece de documentación legítima.

El gobierno del alcalde Rodrigo Monsalvo Castelán dijo que cumplió una resolución judicial. Los afectados dicen que cumplió un despojo.

La distinción legal es central. La Ley Agraria contempla en su artículo 100 una única excepción por la que los comunales pueden pasar a una empresa: la comunidad puede aportar sus tierras a una sociedad civil o mercantil, pero solo mediante asamblea de comuneros con quórum calificado y previa opinión favorable de la Procuraduría Agraria.

Y aun en ese supuesto, la comunidad debe participar como socia en la empresa receptora. No es una venta: es una aportación con derechos conservados.

Ninguno de esos requisitos se cumplió, según los afectados. "Los comunales no se venden. Que Gallardo explique cómo se hizo de ellos", exigió uno de los residentes ante Rotativo.

Los documentos que exhiben muestran registros de Promotora Turística Y Ecológica Del Estado De Querétaro —empresa con giro registrado en construcción de departamentos, no en turismo como indica su nombre— con fechas del 21 de octubre de 2016 al 11 de mayo de 2022. Nadie en La Cañada fue convocado a ninguna asamblea en ese periodo, aseguran.

Cuatro detenidos y ninguna respuesta oficial

Al reclamo legal se suma el saldo del operativo. Según afectados que hablaron con este medio en campo, cuatro personas fueron detenidas durante la intervención —cifra que las autoridades no confirmaron; su versión oficial describió la acción como un procedimiento sin incidentes y sin lesionados.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de El Marqués no precisaron número de arrestos ni causas. El patrón de disputas por tierras comunales y ejidales en El Marqués tiene antecedentes documentados ante la Fiscalía General de la República desde 2023, en el municipio con mayor presión inmobiliaria del estado.

El artículo 49 de la Ley Agraria abre el camino: faculta a los núcleos comunales privados ilegalmente de sus tierras a acudir ante el tribunal agrario para pedir restitución, un recurso que los afectados anunciaron ejercer junto con denuncias penales por las agresiones de la madrugada.

Este conflicto, documentado por Rotativo desde el 10 de abril, no termina con el desalojo. Hasta el momento, la Presidencia Municipal de El Marqués y la Fiscalía General del Estado de Querétaro no han emitido postura sobre la legalidad de la transferencia de los comunales de La Cañada.

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