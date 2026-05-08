La ley lo prohíbe: ¿cómo se vendieron los comunales de La Cañada?

El Marqués, 8 de mayo de 2026. — La Ley Agraria no deja espacio a interpretación: los comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El artículo 64 va más lejos —cualquier acto que pretenda enajenarlos es nulo de pleno derecho. Esa es la norma.

Lo que los afectados de La Cañada describen este viernes es otra cosa: cuatro personas detenidas, estructuras arrasadas por la maquinaria y tierras comunales que, según los residentes, llevan casi una década en manos de una empresa privada sin que el pueblo autorizara nada.

El desalojo de prolongación Constituyentes Oriente ejecutado esta madrugada puso fin a un conflicto que arrancó el 9 de abril , cuando familias de La Cañada tomaron el predio argumentando que el supuesto propietario carece de documentación legítima.

El gobierno del alcalde Rodrigo Monsalvo Castelán dijo que cumplió una resolución judicial. Los afectados dicen que cumplió un despojo.

La distinción legal es central. La Ley Agraria contempla en su artículo 100 una única excepción por la que los comunales pueden pasar a una empresa: la comunidad puede aportar sus tierras a una sociedad civil o mercantil, pero solo mediante asamblea de comuneros con quórum calificado y previa opinión favorable de la Procuraduría Agraria.

Y aun en ese supuesto, la comunidad debe participar como socia en la empresa receptora. No es una venta: es una aportación con derechos conservados.

Ninguno de esos requisitos se cumplió, según los afectados. "Los comunales no se venden. Que Gallardo explique cómo se hizo de ellos", exigió uno de los residentes ante Rotativo.

Los documentos que exhiben muestran registros de Promotora Turística Y Ecológica Del Estado De Querétaro —empresa con giro registrado en construcción de departamentos, no en turismo como indica su nombre— con fechas del 21 de octubre de 2016 al 11 de mayo de 2022. Nadie en La Cañada fue convocado a ninguna asamblea en ese periodo, aseguran.

Cuatro detenidos y ninguna respuesta oficial

Al reclamo legal se suma el saldo del operativo. Según afectados que hablaron con este medio en campo, cuatro personas fueron detenidas durante la intervención —cifra que las autoridades no confirmaron; su versión oficial describió la acción como un procedimiento sin incidentes y sin lesionados.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de El Marqués no precisaron número de arrestos ni causas. El patrón de disputas por tierras comunales y ejidales en El Marqués tiene antecedentes documentados ante la Fiscalía General de la República desde 2023, en el municipio con mayor presión inmobiliaria del estado.

El artículo 49 de la Ley Agraria abre el camino: faculta a los núcleos comunales privados ilegalmente de sus tierras a acudir ante el tribunal agrario para pedir restitución, un recurso que los afectados anunciaron ejercer junto con denuncias penales por las agresiones de la madrugada.