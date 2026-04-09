Invaden predio de varias hectáreas junto a Prolongación Constituyente en El Marqués

Decenas de familias marcan lotes en terreno de varias hectáreas y obligan a desplegar a la Secretaría de Gobierno estatal.

Invasión de predio de varias hectáreas junto a Prolongación Constituyente en El Marqués, Querétaro

Los invasores ya marcaron los lotes asignados a cada integrante del grupo, lo que evidencia una organización previa del movimiento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 9 de abril de 2026. —Decenas de familias tomaron este jueves un predio de varias hectáreas ubicado a un costado de Prolongación Constituyente, en el municipio de El Marqués, donde los invasores ya marcaron los lotes que cada integrante del grupo mantiene bajo control.

La magnitud del movimiento obligó al despliegue inmediato de la Policía Municipal y de personal de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Político del estado, en un conflicto que cayó como bomba sobre el alcalde Rodrigo Monsalvo Castelán.

Invasi\u00f3n de predio de varias hect\u00e1reas junto a Prolongaci\u00f3n Constituyente en El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

El avance de la invasión resulta acelerado. Hasta el momento no se ha identificado al grupo que encabeza la movilización, aunque el reparto de espacios entre los participantes apunta a una organización previa.

Las autoridades estatales ya habían advertido contra este tipo de movimientos: en junio de 2023, la entonces secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía sostuvo que el gobierno del estado no toleraría la impunidad en casos de invasión de propiedad y condicionó la restitución de terrenos a la existencia de órdenes judiciales.

Invasi\u00f3n de predio de varias hect\u00e1reas junto a Prolongaci\u00f3n Constituyente en El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

El conflicto reabre el debate sobre las irregularidades inmobiliarias que arrastra el municipio gobernado por Monsalvo, yerno del ex alcalde Enrique Vega Carriles.

La administración ya enfrentaba señalamientos por omisiones en supervisión urbana y ambiental, como quedó evidenciado cuando la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente clausuró un tiradero clandestino en Guadalupe La Venta tras denuncias vecinales, un caso que también terminó obligando a la intervención directa del gobierno estatal.

Invasi\u00f3n de predio de varias hect\u00e1reas junto a Prolongaci\u00f3n Constituyente en El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

La toma del terreno junto a Prolongación Constituyente se suma así a una lista creciente de episodios en los que la administración marquesina queda rebasada y requiere respaldo del estado.

Invasi\u00f3n de predio de varias hect\u00e1reas junto a Prolongaci\u00f3n Constituyente en El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

La ubicación del predio, sobre una de las vialidades con mayor presión de desarrollo en la zona metropolitana, añade una capa de complejidad al conflicto por el valor del suelo involucrado.

Invasi\u00f3n de predio de varias hect\u00e1reas junto a Prolongaci\u00f3n Constituyente en El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

Hasta el momento, el gobierno municipal de El Marqués no ha emitido postura sobre la invasión ni sobre los señalamientos que este conflicto ha reactivado en torno a la gestión inmobiliaria en la demarcación.

Invasi\u00f3n de predio de varias hect\u00e1reas junto a Prolongaci\u00f3n Constituyente en El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

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