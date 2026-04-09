El Marqués, 9 de abril de 2026. —Decenas de familias tomaron este jueves un predio de varias hectáreas ubicado a un costado de Prolongación Constituyente, en el municipio de El Marqués, donde los invasores ya marcaron los lotes que cada integrante del grupo mantiene bajo control.

La magnitud del movimiento obligó al despliegue inmediato de la Policía Municipal y de personal de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Político del estado, en un conflicto que cayó como bomba sobre el alcalde Rodrigo Monsalvo Castelán.

Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

El avance de la invasión resulta acelerado. Hasta el momento no se ha identificado al grupo que encabeza la movilización, aunque el reparto de espacios entre los participantes apunta a una organización previa.

Las autoridades estatales ya habían advertido contra este tipo de movimientos: en junio de 2023, la entonces secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía sostuvo que el gobierno del estado no toleraría la impunidad en casos de invasión de propiedad y condicionó la restitución de terrenos a la existencia de órdenes judiciales.

Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

El conflicto reabre el debate sobre las irregularidades inmobiliarias que arrastra el municipio gobernado por Monsalvo, yerno del ex alcalde Enrique Vega Carriles.

La administración ya enfrentaba señalamientos por omisiones en supervisión urbana y ambiental, como quedó evidenciado cuando la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente clausuró un tiradero clandestino en Guadalupe La Venta tras denuncias vecinales, un caso que también terminó obligando a la intervención directa del gobierno estatal.

Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

La toma del terreno junto a Prolongación Constituyente se suma así a una lista creciente de episodios en los que la administración marquesina queda rebasada y requiere respaldo del estado.

Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

La ubicación del predio, sobre una de las vialidades con mayor presión de desarrollo en la zona metropolitana, añade una capa de complejidad al conflicto por el valor del suelo involucrado.

Decenas de familias tomaron el predio ubicado a un costado de Prolongación Constituyente en El Marqués durante la mañana de este jueves. rotativo.com.mx

Hasta el momento, el gobierno municipal de El Marqués no ha emitido postura sobre la invasión ni sobre los señalamientos que este conflicto ha reactivado en torno a la gestión inmobiliaria en la demarcación.