Pedro Escobedo, 30 de marzo de 2025. — Una camioneta tipo caja que transportaba lechuga volcó esta mañana sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de El Sauz, en el kilómetro 177 con dirección a la Ciudad de México.
El percance no dejó personas lesionadas, aunque provocó afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas en el sentido hacia San Juan del Río.
La camioneta quedó volcada sobre su costado con la mercancía regada en la autopista México-Querétaro, a la altura de El Sauz.
Según la versión recabada con elementos de la Guardia Nacional y policía municipal de Pedro Escobedo, el conductor de la unidad circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control del volante.
El vehículo zigzagueó sobre el asfalto y terminó volcado sobre uno de sus costados, con la carga de lechuga esparcida en los carriles.
La camioneta quedó volcada sobre su costado con la mercancía regada en la autopista México-Querétaro, a la altura de El Sauz.
Vecinos de El Sauz se acercaron al sitio del percance minutos después y recogieron parte de la mercancía que el operador ya no pudo recuperar. Varios de ellos trasladaron cajas y manojos de lechuga a sus domicilios mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona.
La camioneta quedó volcada sobre su costado con la mercancía regada en la autopista México-Querétaro, a la altura de El Sauz. rotativo.com.mx
Una ambulancia de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudió al lugar para valorar al conductor, quien resultó ileso. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el tramo afectado para permitir las labores de retiro de la unidad y la limpieza de la carpeta asfáltica.
La circulación se restableció una vez que la grúa removió la camioneta y los restos de la carga fueron retirados del pavimento.