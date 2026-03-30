Vuelca camioneta cargada con lechuga en la autopista México-Querétaro

El conductor perdió el control a la altura de El Sauz y la carga quedó regada sobre la vialidad.

Camioneta volcada con carga de lechuga sobre la autopista México-Querétaro en Pedro Escobedo

La camioneta quedó volcada sobre su costado con la mercancía regada en la autopista México-Querétaro, a la altura de El Sauz.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 30 de marzo de 2025. — Una camioneta tipo caja que transportaba lechuga volcó esta mañana sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de El Sauz, en el kilómetro 177 con dirección a la Ciudad de México.

El percance no dejó personas lesionadas, aunque provocó afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas en el sentido hacia San Juan del Río.

Camioneta volcada con carga de lechuga sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Pedro Escobedo La camioneta quedó volcada sobre su costado con la mercancía regada en la autopista México-Querétaro, a la altura de El Sauz.

Según la versión recabada con elementos de la Guardia Nacional y policía municipal de Pedro Escobedo, el conductor de la unidad circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control del volante.

El vehículo zigzagueó sobre el asfalto y terminó volcado sobre uno de sus costados, con la carga de lechuga esparcida en los carriles.

Camioneta volcada con carga de lechuga sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Pedro Escobedo La camioneta quedó volcada sobre su costado con la mercancía regada en la autopista México-Querétaro, a la altura de El Sauz.

Vecinos de El Sauz se acercaron al sitio del percance minutos después y recogieron parte de la mercancía que el operador ya no pudo recuperar. Varios de ellos trasladaron cajas y manojos de lechuga a sus domicilios mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la zona.

Camioneta volcada con carga de lechuga sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Pedro Escobedo La camioneta quedó volcada sobre su costado con la mercancía regada en la autopista México-Querétaro, a la altura de El Sauz. rotativo.com.mx

Una ambulancia de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudió al lugar para valorar al conductor, quien resultó ileso. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el tramo afectado para permitir las labores de retiro de la unidad y la limpieza de la carpeta asfáltica.

La circulación se restableció una vez que la grúa removió la camioneta y los restos de la carga fueron retirados del pavimento.

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