Cae con vehículo robado y casa saqueada en Jacarandas de Banthí

SSPM-SJR detuvo en Jacarandas de Banthí a Isacc "N." con cuatro delitos por robo y resistencia

Elementos de la SSPM-SJR detienen a hombre con vehículo robado y objetos saqueados en Jacarandas de Banthí, San Juan del Río.

Isacc "N.", de 35 años y originario de Morelos, fue detenido en la colonia Jacarandas de Banthí, en San Juan del Río.

FOTO: SSPM
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de mayo de 2026. — Un hombre de 35 años originario de Morelos fue detenido este miércoles en la colonia Jacarandas de Banthí, a bordo de un vehículo con reporte de robo y con pantallas, bocinas, herramientas y carros de colección sustraídos de una casa habitación.

Isacc "N." intentó huir tras el señalamiento directo del legítimo propietario de la unidad, pero fue alcanzado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por cuatro delitos.

La intervención arrancó tras un reporte ciudadano a la línea única de emergencias 9-1-1. Los uniformados ubicaron al masculino circulando en la unidad reportada como robada momentos antes y le marcaron el alto en la colonia, zona oriente del municipio.

El operativo se suma a la estrategia motorizada que la corporación municipal mantiene en colonias con incidencia delictiva para inhibir robo de vehículo, asalto a transeúnte y atracos a establecimientos.

Durante la inspección preventiva al vehículo, los oficiales localizaron pantallas, bocinas, herramientas, carros de colección y bolsas negras de gran tamaño que contenían diversos objetos.

Al lugar arribó el dueño de la unidad, quien reconoció tanto el automóvil como los artículos hallados en el interior como parte de un robo a su casa habitación. El reconocimiento directo derivó en el señalamiento contra Isacc "N." y en su aseguramiento físico tras un intento de fuga a pie.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río por los delitos de robo de vehículo, robo a casa habitación, desobediencia y resistencia de particulares. La SSPM-SJR no precisó el valor estimado de los objetos asegurados ni la fecha exacta en que se cometió el robo a la vivienda.

SSPM-SJR sostiene detenciones por robo en San Juan del Río

La captura se inscribe en una tendencia descendente de delitos patrimoniales que el municipio reporta desde 2019. San Juan del Río cerró 2025 con 118 carpetas por robo a casa habitación sin violencia, frente a 216 del año previo, según el secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde.

El robo a casa habitación registró además una caída del 60 por ciento en todo Querétaro durante el primer trimestre de 2026. Apenas el 27 de abril, otra persecución en La Llave terminó con la captura de un hombre con órdenes de aprehensión que viajaba en camioneta con reporte de robo.

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