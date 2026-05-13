San Juan del Río, 13 de mayo de 2026. — Un hombre de 35 años originario de Morelos fue detenido este miércoles en la colonia Jacarandas de Banthí, a bordo de un vehículo con reporte de robo y con pantallas, bocinas, herramientas y carros de colección sustraídos de una casa habitación.
Isacc "N." intentó huir tras el señalamiento directo del legítimo propietario de la unidad, pero fue alcanzado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por cuatro delitos.
La intervención arrancó tras un reporte ciudadano a la línea única de emergencias 9-1-1. Los uniformados ubicaron al masculino circulando en la unidad reportada como robada momentos antes y le marcaron el alto en la colonia, zona oriente del municipio.
El operativo se suma a la estrategia motorizada que la corporación municipal mantiene en colonias con incidencia delictiva para inhibir robo de vehículo, asalto a transeúnte y atracos a establecimientos.
Durante la inspección preventiva al vehículo, los oficiales localizaron pantallas, bocinas, herramientas, carros de colección y bolsas negras de gran tamaño que contenían diversos objetos.
Al lugar arribó el dueño de la unidad, quien reconoció tanto el automóvil como los artículos hallados en el interior como parte de un robo a su casa habitación. El reconocimiento directo derivó en el señalamiento contra Isacc "N." y en su aseguramiento físico tras un intento de fuga a pie.
El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río por los delitos de robo de vehículo, robo a casa habitación, desobediencia y resistencia de particulares. La SSPM-SJR no precisó el valor estimado de los objetos asegurados ni la fecha exacta en que se cometió el robo a la vivienda.
SSPM-SJR sostiene detenciones por robo en San Juan del Río
La captura se inscribe en una tendencia descendente de delitos patrimoniales que el municipio reporta desde 2019. San Juan del Río cerró 2025 con 118 carpetas por robo a casa habitación sin violencia, frente a 216 del año previo, según el secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde.
El robo a casa habitación registró además una caída del 60 por ciento en todo Querétaro durante el primer trimestre de 2026. Apenas el 27 de abril, otra persecución en La Llave terminó con la captura de un hombre con órdenes de aprehensión que viajaba en camioneta con reporte de robo.