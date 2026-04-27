Capturan en La Llave a sujeto con órdenes de aprehensión que huyó en camioneta robada

Policía Municipal aseguró al sujeto y a la camioneta robada en que viajaba tras persecución en terracería.

Patrulla de la Policía Municipal de San Juan del Río en comunidad La Llave durante detención de hombre con órdenes de aprehensión y camioneta robada

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río ejecutaron la detención en la comunidad de La Llave tras recorrido de vigilancia preventiva.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 27 de abril de 2026. — Un hombre con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos fue detenido en la comunidad de La Llave tras una persecución vehicular en caminos de terracería, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR). Viajaba a bordo de una camioneta con reporte de robo activo.

El operativo arrancó durante un recorrido preventivo de rutina en las inmediaciones de La Llave cuando elementos municipales detectaron al sujeto y a su vehículo.

Al intentar darle el alto, el probable responsable aceleró e ingresó a calles de terracería para eludir a los uniformados. En su intento por perderlos, el hombre ingresó sin autorización a un domicilio de la comunidad.

Patrulla de la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo en comunidad La Llave durante detenci\u00f3n de hombre con \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n y camioneta robada Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río ejecutaron la detención en la comunidad de La Llave tras recorrido de vigilancia preventiva. rotativo.com.mx

Los policías lo alcanzaron adentro del inmueble, donde lograron reducirlo y asegurarlo. Este tipo de detenciones coordinadas suma a un patrón de capturas de personas con mandatos judiciales vigentes en San Juan del Río que la SSPM-SJR ha registrado de forma sostenida durante el primer trimestre del año.

En la detención participaron también agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) y elementos de la Policía Estatal de Querétaro, que cerraron el perímetro mientras la persecución se desarrollaba.

La coordinación entre las tres corporaciones evitó que el sujeto encontrara otra vía de escape una vez dentro del inmueble. La Secretaría no precisó los delitos específicos por los que pesan las órdenes de aprehensión sobre el detenido.

El hombre fue entregado a la Fiscalía General del Estado, con sede en San Juan del Río, por el delito de allanamiento de domicilio —cargo derivado de los hechos de este día— y para el inicio de las diligencias vinculadas con los señalamientos previos.

La camioneta con reporte de robo quedó asegurada como parte del procedimiento. Las investigaciones para determinar el alcance de los demás delitos atribuidos están a cargo del Ministerio Público.

seguridadsucesoscriminalidad

Reciente

Diputados de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso de Querétaro presentan protocolo de atención a manifestaciones ciudadanas en reunión con medios de comunicación en Querétaro
Legislatura

Congreso Querétaro presenta protocolo tras incidentes de abril

Mesa Directiva de la LXI Legislatura aprueba mecanismo de diálogo con colectivos basado en derechos humanos.

Gobernador Mauricio Kuri González presenta plataforma de transparencia Querétaro con 71 entes obligados en portal único
Editorial

Querétaro lanza portal único de transparencia

Contraloría estatal integra información pública de tres poderes, municipios y la UAQ en una sola dirección web.

Bety León Sotelo, titular de la Secretaría de las Mujeres del municipio de Querétaro, durante presentación de avances del programa de atención a mujeres 2026
Querétaro

Querétaro capital amplía módulos para mujeres en 2026

Municipio de Querétaro capacita a cinco mil mujeres y planea dos centros psicojurídicos adicionales este año.

Contribuyente revisa documentos fiscales para presentar Declaración Anual 2025 ante el SAT con asesoría de PRODECON en México
San Juan del Río

PRODECON asesora gratis en declaración 2025

Procuraduría ofrece acompañamiento gratuito para evitar multas y recargos en el ISR.