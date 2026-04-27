San Juan del Río, 27 de abril de 2026. — Un hombre con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos fue detenido en la comunidad de La Llave tras una persecución vehicular en caminos de terracería, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR). Viajaba a bordo de una camioneta con reporte de robo activo.
El operativo arrancó durante un recorrido preventivo de rutina en las inmediaciones de La Llave cuando elementos municipales detectaron al sujeto y a su vehículo.
Al intentar darle el alto, el probable responsable aceleró e ingresó a calles de terracería para eludir a los uniformados. En su intento por perderlos, el hombre ingresó sin autorización a un domicilio de la comunidad.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río ejecutaron la detención en la comunidad de La Llave tras recorrido de vigilancia preventiva. rotativo.com.mx
Los policías lo alcanzaron adentro del inmueble, donde lograron reducirlo y asegurarlo. Este tipo de detenciones coordinadas suma a un patrón de capturas de personas con mandatos judiciales vigentes en San Juan del Río que la SSPM-SJR ha registrado de forma sostenida durante el primer trimestre del año.
En la detención participaron también agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) y elementos de la Policía Estatal de Querétaro, que cerraron el perímetro mientras la persecución se desarrollaba.
La coordinación entre las tres corporaciones evitó que el sujeto encontrara otra vía de escape una vez dentro del inmueble. La Secretaría no precisó los delitos específicos por los que pesan las órdenes de aprehensión sobre el detenido.
El hombre fue entregado a la Fiscalía General del Estado, con sede en San Juan del Río, por el delito de allanamiento de domicilio —cargo derivado de los hechos de este día— y para el inicio de las diligencias vinculadas con los señalamientos previos.
La camioneta con reporte de robo quedó asegurada como parte del procedimiento. Las investigaciones para determinar el alcance de los demás delitos atribuidos están a cargo del Ministerio Público.