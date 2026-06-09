Movimiento Ciudadano reúne a más de 200 personas en foro de liderazgo en San Juan del Río

San Juan del Río, 9 de junio de 2026.- Más de 200 personas participaron en el foro “Estrategia, Liderazgo y Victoria Electoral”, organizado por la Delegación Estatal de Trabajadores y Productores de Querétaro, en un encuentro realizado en el histórico Portal del Diezmo de San Juan del Río.

La jornada fue encabezada por el maestro Fernando Alberto García Cuevas, coordinador nacional de Trabajadores y Productores en Movimiento, quien compartió herramientas orientadas al fortalecimiento del liderazgo, el trabajo en equipo y la construcción de una visión política con enfoque ciudadano.

Durante el encuentro, la delegada estatal Armida Siqueiros recibió a García Cuevas y a representantes de distintas estructuras de Movimiento Ciudadano, en una actividad que buscó reforzar la organización interna y la participación de liderazgos municipales.

El foro se desarrolló en el Portal del Diezmo, uno de los espacios históricos y culturales más representativos de San Juan del Río, donde se reunieron coordinadores, delegados e integrantes del movimiento naranja.

Al evento asistieron la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Nora Amaya; el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Querétaro, César Cadena; así como la coordinadora de la Bancada Naranja en el Congreso local, Tere Calzada.

También participaron delegados estatales, integrantes de la Coordinación Estatal y representantes de las coordinaciones municipales de San Juan del Río, Querétaro, San Joaquín, Corregidora, Colón, Cadereyta y Ezequiel Montes.

La presencia de Armida Siqueiros se suma a su actividad política previa en San Juan del Río, donde ha impulsado temas relacionados con desarrollo comercial, participación ciudadana y fortalecimiento de estructuras locales desde Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con la organización, el encuentro permitió mostrar unidad y trabajo en equipo dentro de Movimiento Ciudadano, con el objetivo de construir una alternativa política en Querétaro que coloque al centro las causas ciudadanas.

El foro también se inserta en un contexto de reacomodos y crecimiento político del partido naranja en la entidad, luego de incorporaciones y movimientos recientes dentro de MC en Querétaro.

La Delegación Estatal de Trabajadores y Productores de Querétaro destacó que la capacitación y el trabajo territorial serán parte de las herramientas para fortalecer la participación política y social de sus integrantes.

El encuentro también puso énfasis en la importancia de escuchar a sectores laborales, sociales y productivos, en un estado donde los productores han tenido presencia activa en la agenda pública por temas económicos y de desarrollo regional.

Con esta jornada, Trabajadores y Productores en Movimiento Querétaro señaló que continuará impulsando espacios de formación, reflexión y organización política, bajo la premisa de que la estrategia, el liderazgo y el trabajo en equipo son elementos clave para fortalecer su presencia en el estado.