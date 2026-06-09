Movimiento Ciudadano reúne a más de 200 personas en foro de liderazgo en San Juan del Río

El foro “Estrategia, Liderazgo y Victoria Electoral” reunió a integrantes de Movimiento Ciudadano y coordinaciones municipales en el Portal del Diezmo.

Integrantes de Movimiento Ciudadano participan en el foro Estrategia, Liderazgo y Victoria Electoral en San Juan del Río.

Movimiento Ciudadano reunió a más de 200 personas en el foro realizado en el Portal del Diezmo de San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 9 de junio de 2026.- Más de 200 personas participaron en el foro “Estrategia, Liderazgo y Victoria Electoral”, organizado por la Delegación Estatal de Trabajadores y Productores de Querétaro, en un encuentro realizado en el histórico Portal del Diezmo de San Juan del Río.

La jornada fue encabezada por el maestro Fernando Alberto García Cuevas, coordinador nacional de Trabajadores y Productores en Movimiento, quien compartió herramientas orientadas al fortalecimiento del liderazgo, el trabajo en equipo y la construcción de una visión política con enfoque ciudadano.

Durante el encuentro, la delegada estatal Armida Siqueiros recibió a García Cuevas y a representantes de distintas estructuras de Movimiento Ciudadano, en una actividad que buscó reforzar la organización interna y la participación de liderazgos municipales.

El foro se desarrolló en el Portal del Diezmo, uno de los espacios históricos y culturales más representativos de San Juan del Río, donde se reunieron coordinadores, delegados e integrantes del movimiento naranja.

Al evento asistieron la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Nora Amaya; el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Querétaro, César Cadena; así como la coordinadora de la Bancada Naranja en el Congreso local, Tere Calzada.

También participaron delegados estatales, integrantes de la Coordinación Estatal y representantes de las coordinaciones municipales de San Juan del Río, Querétaro, San Joaquín, Corregidora, Colón, Cadereyta y Ezequiel Montes.

La presencia de Armida Siqueiros se suma a su actividad política previa en San Juan del Río, donde ha impulsado temas relacionados con desarrollo comercial, participación ciudadana y fortalecimiento de estructuras locales desde Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con la organización, el encuentro permitió mostrar unidad y trabajo en equipo dentro de Movimiento Ciudadano, con el objetivo de construir una alternativa política en Querétaro que coloque al centro las causas ciudadanas.

El foro también se inserta en un contexto de reacomodos y crecimiento político del partido naranja en la entidad, luego de incorporaciones y movimientos recientes dentro de MC en Querétaro.

La Delegación Estatal de Trabajadores y Productores de Querétaro destacó que la capacitación y el trabajo territorial serán parte de las herramientas para fortalecer la participación política y social de sus integrantes.

El encuentro también puso énfasis en la importancia de escuchar a sectores laborales, sociales y productivos, en un estado donde los productores han tenido presencia activa en la agenda pública por temas económicos y de desarrollo regional.

Con esta jornada, Trabajadores y Productores en Movimiento Querétaro señaló que continuará impulsando espacios de formación, reflexión y organización política, bajo la premisa de que la estrategia, el liderazgo y el trabajo en equipo son elementos clave para fortalecer su presencia en el estado.

politicamovimiento ciudadanoeleccionessan juan del rio

Reciente

Autoridades de JAPAM y CONAGUA durante la entrega de drenaje sanitario en la calle Nogales de Jardines de Banthí.
San Juan del Río

JAPAM y CONAGUA llevan drenaje sanitario a Jardines de Banthí

Con una inversión superior a 1.2 millones de pesos, JAPAM y CONAGUA ampliaron la red sanitaria en la calle Nogales.

Regidoras y regidores del Ayuntamiento de Querétaro durante una sesión ordinaria de Cabildo.
Querétaro

Cabildo de Querétaro inicia trámite de pensión por muerte para familia de trabajador municipal

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad reconocer a María Durán Maya como beneficiaria de J. Lázaro Morales Nieto e iniciar el trámite correspondiente.

Voluntarios y autoridades municipales pintan pasos peatonales sobre Avenida Tecnol\u00f3gico, en Quer\u00e9taro, como parte de una activaci\u00f3n de urbanismo t\u00e1ctico.
Editorial

Refuerzan seguridad vial con urbanismo táctico en Av. Tecnológico

La intervención fue impulsada por sociedad civil organizada y respaldada por el Municipio de Querétaro para reducir riesgos en una zona de alta afluencia peatonal.

Estudiantes de la Universidad Aeronáutica en Querétaro participan en el Día de Atracción de Talentos 2026 con empresas del sector productivo
Querétaro

UNAQ acerca talento especializado a empresas aeronáuticas con jornada laboral

La Universidad Aeronáutica en Querétaro reunió a estudiantes, egresados y empresas nacionales e internacionales para abrir oportunidades de estadías profesionales y desarrollo laboral.