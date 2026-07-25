Colón, Querétaro, 25 de julio de 2026.— El Gobierno Municipal de Colón clausuró el Curso de Verano de Inteligencia Emocional "Creciendo con Emociones Positivas", programa dirigido a la niñez del municipio que se desarrolló del 20 al 24 de julio con participantes de seis comunidades rurales.
La ceremonia de cierre estuvo encabezada por el Secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordaz, quien representó al presidente municipal Gaspar Trueba Moncada en el acto.
El programa incluyó actividades recreativas y manualidades como parte de su metodología participativa y vivencial. rotativo.com.mx
El programa reunió a niñas y niños de entre 4 y 6 años provenientes de Ajuchitlán, Los Quiotes, El Saucillo, El Lindero, Soriano y Las Crucitas, acompañados por sus padres y tutores. También participaron dos menores México-Americanos.
Cruz Ordaz señaló, en representación del alcalde Trueba, que la administración continuará impulsando programas orientados al fortalecimiento de habilidades socioemocionales durante la infancia. Indicó que resulta indispensable generar espacios que promuevan el autoconocimiento emocional, la empatía, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos.
Mediante dinámicas grupales y juegos cooperativos, los participantes desarrollaron habilidades de empatía y trabajo en equipo. rotativo.com.mx
A través de una metodología participativa basada en juegos cooperativos, dinámicas grupales, manualidades, teatro, expresión corporal y cuentacuentos, el curso buscó que los participantes aprendieran a reconocer y gestionar sus emociones, con énfasis en el trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración y el manejo de la impulsividad.
El objetivo declarado del programa fue ofrecer a la niñez colonense un espacio seguro, recreativo y formativo durante el periodo vacacional, orientado al bienestar personal, familiar y comunitario.