Clausuran en Colón curso de verano sobre inteligencia emocional para niñas y niños de comunidades rurales

El programa "Creciendo con Emociones Positivas" se desarrolló del 20 al 24 de julio con participantes de Ajuchitlán, Los Quiotes, El Saucillo, El Lindero, Soriano y Las Crucitas

Niñas y niños participan en la sesión de clausura del curso de verano "Creciendo con Emociones Positivas" en Colón, Querétaro

Niñas y niños del municipio de Colón participaron en la clausura del Curso de Verano de Inteligencia Emocional "Creciendo con Emociones Positivas", organizado por la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 25 de julio de 2026.— El Gobierno Municipal de Colón clausuró el Curso de Verano de Inteligencia Emocional "Creciendo con Emociones Positivas", programa dirigido a la niñez del municipio que se desarrolló del 20 al 24 de julio con participantes de seis comunidades rurales.

La ceremonia de cierre estuvo encabezada por el Secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordaz, quien representó al presidente municipal Gaspar Trueba Moncada en el acto.

Ni\u00f1as y ni\u00f1os se acercan a una mesa con materiales durante una actividad recreativa del curso de verano en Col\u00f3n, Quer\u00e9taro El programa incluyó actividades recreativas y manualidades como parte de su metodología participativa y vivencial. rotativo.com.mx

El programa reunió a niñas y niños de entre 4 y 6 años provenientes de Ajuchitlán, Los Quiotes, El Saucillo, El Lindero, Soriano y Las Crucitas, acompañados por sus padres y tutores. También participaron dos menores México-Americanos.

Cruz Ordaz señaló, en representación del alcalde Trueba, que la administración continuará impulsando programas orientados al fortalecimiento de habilidades socioemocionales durante la infancia. Indicó que resulta indispensable generar espacios que promuevan el autoconocimiento emocional, la empatía, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos.

Ni\u00f1as, ni\u00f1os y facilitadoras forman un c\u00edrculo tomados de la mano durante una din\u00e1mica del curso de verano en Col\u00f3n Mediante dinámicas grupales y juegos cooperativos, los participantes desarrollaron habilidades de empatía y trabajo en equipo. rotativo.com.mx

A través de una metodología participativa basada en juegos cooperativos, dinámicas grupales, manualidades, teatro, expresión corporal y cuentacuentos, el curso buscó que los participantes aprendieran a reconocer y gestionar sus emociones, con énfasis en el trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración y el manejo de la impulsividad.

El objetivo declarado del programa fue ofrecer a la niñez colonense un espacio seguro, recreativo y formativo durante el periodo vacacional, orientado al bienestar personal, familiar y comunitario.

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