Querétaro conmemora 495 años de su fundación con Guardia de Honor al Apóstol Santiago

La ceremonia incluyó honores a la bandera, entrega del bastón de mando por el grupo de concheros Los Valencia y un acto de purificación en el sitio donde la leyenda ubica el origen de la ciudad

Autoridades municipales y militares frente a la estatua ecuestre del Apóstol Santiago en el 495 aniversario de la fundación de Querétaro

Ceremonia oficial del 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro en el Cerro del Sangremal, 25 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de julio de 2026.- El Cerro del Sangremal volvió a ser este 25 de julio el escenario de la conmemoración fundacional de Santiago de Querétaro. El presidente municipal Felifer Macías encabezó la Guardia de Honor al Apóstol Santiago en el marco del 495 aniversario de la ciudad, acompañado por autoridades de los tres órdenes de gobierno que rindieron homenaje al origen histórico y simbólico de la capital queretana.

En su mensaje, Macías situó la fundación como el encuentro de dos culturas que transformó el destino del territorio: "Hace cinco siglos en este mismo Cerro del Sangremal ocurrió la batalla que dio origen a nuestra ciudad, fue el encuentro de dos culturas que transformó para siempre el destino de nuestra tierra", afirmó.

Guardia de Honor al Ap\u00f3stol Santiago en el Cerro del Sangremal durante el 495 aniversario de la fundaci\u00f3n de Quer\u00e9taro, con concheros en primer plano y el presidente municipal al centro Concheros encuadran la ceremonia del 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro en el Cerro del Sangremal, el 25 de julio de 2026. rotativo.com.mx

El alcalde invocó la leyenda fundacional que narra la aparición del apóstol Santiago acompañado de una cruz en el cielo, relato que, dijo, forma parte de la identidad queretana y de la manera en que la ciudad entiende sus propios orígenes.

"Debemos sentirnos sumamente orgullosos, porque vivimos en una ciudad única en el mundo", sostuvo Macías, quien destacó que el valor de Querétaro no reside solo en su arquitectura sino en una ciudadanía que, a su juicio, privilegia el diálogo, impulsa la innovación y fortalece el desarrollo a través del trabajo.

Como parte del protocolo, la Escolta y la Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron los honores a la bandera. El Coro Municipal "Santiago de Querétaro" interpretó el Himno Nacional Mexicano.

Autoridades civiles y militar rinden honores a la bandera durante el 495 aniversario de la fundaci\u00f3n de Santiago de Quer\u00e9taro Honores a la bandera durante la conmemoración del 495 aniversario de la fundación de Querétaro, 25 de julio de 2026. rotativo.com.mx

El grupo de concheros Los Valencia entregó el bastón de mando al alcalde durante la ceremonia, en un acto que año con año renueva el vínculo entre el gobierno municipal y las tradiciones de los pueblos originarios. La conmemoración incluyó además una ceremonia de purificación como homenaje al patrimonio histórico de la ciudad.

En la misma fecha del año anterior, Macías había presidido la 494 aniversario de la ciudad en el mismo lugar y con el mismo ritual, consolidando la Guardia de Honor como el acto central de la efeméride municipal.

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