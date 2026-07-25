Querétaro, 25 de julio de 2026.- El Cerro del Sangremal volvió a ser este 25 de julio el escenario de la conmemoración fundacional de Santiago de Querétaro. El presidente municipal Felifer Macías encabezó la Guardia de Honor al Apóstol Santiago en el marco del 495 aniversario de la ciudad, acompañado por autoridades de los tres órdenes de gobierno que rindieron homenaje al origen histórico y simbólico de la capital queretana.
En su mensaje, Macías situó la fundación como el encuentro de dos culturas que transformó el destino del territorio: "Hace cinco siglos en este mismo Cerro del Sangremal ocurrió la batalla que dio origen a nuestra ciudad, fue el encuentro de dos culturas que transformó para siempre el destino de nuestra tierra", afirmó.
Concheros encuadran la ceremonia del 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro en el Cerro del Sangremal, el 25 de julio de 2026. rotativo.com.mx
El alcalde invocó la leyenda fundacional que narra la aparición del apóstol Santiago acompañado de una cruz en el cielo, relato que, dijo, forma parte de la identidad queretana y de la manera en que la ciudad entiende sus propios orígenes.
"Debemos sentirnos sumamente orgullosos, porque vivimos en una ciudad única en el mundo", sostuvo Macías, quien destacó que el valor de Querétaro no reside solo en su arquitectura sino en una ciudadanía que, a su juicio, privilegia el diálogo, impulsa la innovación y fortalece el desarrollo a través del trabajo.
Como parte del protocolo, la Escolta y la Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron los honores a la bandera. El Coro Municipal "Santiago de Querétaro" interpretó el Himno Nacional Mexicano.
Honores a la bandera durante la conmemoración del 495 aniversario de la fundación de Querétaro, 25 de julio de 2026. rotativo.com.mx
El grupo de concheros Los Valencia entregó el bastón de mando al alcalde durante la ceremonia, en un acto que año con año renueva el vínculo entre el gobierno municipal y las tradiciones de los pueblos originarios. La conmemoración incluyó además una ceremonia de purificación como homenaje al patrimonio histórico de la ciudad.
En la misma fecha del año anterior, Macías había presidido la 494 aniversario de la ciudad en el mismo lugar y con el mismo ritual, consolidando la Guardia de Honor como el acto central de la efeméride municipal.