San Juan del Río, Querétaro, 24 de julio de 2026.- La Dirección de Cultura del municipio de San Juan del Río emitió las convocatorias para inscripciones y reinscripciones a los talleres artísticos del segundo semestre de 2026 en la Casa de Cultura y en Ciudad Vive Oriente. Los talleres dan inicio el lunes 10 de agosto.
Quienes ya cursan algún taller podrán reinscribirse del 27 al 31 de julio directamente en el recinto donde toman clases. El periodo para nuevos ingresos corre del 3 al 7 de agosto. En ambos casos, la cuota semestral es de 469.24 pesos, más 117.31 pesos por la expedición de la credencial.
Requisitos para ambos procesos
La Dirección de Cultura indica que se deberá presentar copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial de la madre, padre, tutor o tutora, dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, y un certificado médico con vigencia no mayor a tres meses donde se especifique si el alumno tiene algún padecimiento. También se requiere llenar los formatos de registro propios de cada recinto. Para reinscripción se añade presentar la credencial del periodo enero-junio de 2026.
Oferta de la Casa de Cultura
En la Casa de Cultura, ubicada en avenida Juárez Oriente número 59 en el Centro Histórico, se ofrecerán fotografía, fotografía experimental, creación de podcast, escultura, papel maché, pintura, pintura al óleo, dibujo, teatro, ballet, danza folklórica, danza árabe, yoga, violín, canto, técnica vocal, club karaoke, guitarra y jugando con las artes, entre otras disciplinas. La atención es de lunes a viernes de 9 a 19 horas; teléfono: 427 272 2903.
Oferta de Ciudad Vive Oriente
En Ciudad Vive Oriente, en avenida de Las Garzas número 57, colonia Indeco, el catálogo incluye animación stop motion, video y fotografía experimental, pintura al óleo, dibujo al pastel, dibujo y pintura, dibujo profesional e ilustración artística, pintura y bordado textil, ballet clásico, baby ballet, danza contemporánea, danza folklórica, huapango huasteco, danza polinesia, ritmos latinos, baile y acondicionamiento físico, capoeira, yoga, guitarra, guitarra eléctrica, guitarra acústica clásica, violín, piano, rondalla, canto y coro, y ajedrez. El horario de atención es de 8 a 16 horas; teléfono: 427 264 1901.
La programación forma parte de la política cultural del Ayuntamiento de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia. Las convocatorias fueron publicadas por la dependencia municipal a través de sus canales oficiales.