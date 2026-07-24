Talleres artísticos del segundo semestre 2026 abren inscripciones en Casa de Cultura y Ciudad Vive Oriente de San Juan del Río

Cuota semestral de 469.24 pesos; requisitos incluyen acta de nacimiento, identificación del tutor y certificado médico vigente.

La Dirección de Cultura de San Juan del Río abrió las inscripciones para los talleres artísticos del segundo semestre de 2026 en la Casa de Cultura y Ciudad Vive Oriente.

Las inscripciones para los talleres de arte, música, danza, teatro y otras disciplinas estarán disponibles del 3 al 7 de agosto; las clases iniciarán el 10 de agosto.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, Querétaro, 24 de julio de 2026.- La Dirección de Cultura del municipio de San Juan del Río emitió las convocatorias para inscripciones y reinscripciones a los talleres artísticos del segundo semestre de 2026 en la Casa de Cultura y en Ciudad Vive Oriente. Los talleres dan inicio el lunes 10 de agosto.

Quienes ya cursan algún taller podrán reinscribirse del 27 al 31 de julio directamente en el recinto donde toman clases. El periodo para nuevos ingresos corre del 3 al 7 de agosto. En ambos casos, la cuota semestral es de 469.24 pesos, más 117.31 pesos por la expedición de la credencial.

Requisitos para ambos procesos

La Dirección de Cultura indica que se deberá presentar copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial de la madre, padre, tutor o tutora, dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, y un certificado médico con vigencia no mayor a tres meses donde se especifique si el alumno tiene algún padecimiento. También se requiere llenar los formatos de registro propios de cada recinto. Para reinscripción se añade presentar la credencial del periodo enero-junio de 2026.

Oferta de la Casa de Cultura

En la Casa de Cultura, ubicada en avenida Juárez Oriente número 59 en el Centro Histórico, se ofrecerán fotografía, fotografía experimental, creación de podcast, escultura, papel maché, pintura, pintura al óleo, dibujo, teatro, ballet, danza folklórica, danza árabe, yoga, violín, canto, técnica vocal, club karaoke, guitarra y jugando con las artes, entre otras disciplinas. La atención es de lunes a viernes de 9 a 19 horas; teléfono: 427 272 2903.

Oferta de Ciudad Vive Oriente

En Ciudad Vive Oriente, en avenida de Las Garzas número 57, colonia Indeco, el catálogo incluye animación stop motion, video y fotografía experimental, pintura al óleo, dibujo al pastel, dibujo y pintura, dibujo profesional e ilustración artística, pintura y bordado textil, ballet clásico, baby ballet, danza contemporánea, danza folklórica, huapango huasteco, danza polinesia, ritmos latinos, baile y acondicionamiento físico, capoeira, yoga, guitarra, guitarra eléctrica, guitarra acústica clásica, violín, piano, rondalla, canto y coro, y ajedrez. El horario de atención es de 8 a 16 horas; teléfono: 427 264 1901.

La programación forma parte de la política cultural del Ayuntamiento de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia. Las convocatorias fueron publicadas por la dependencia municipal a través de sus canales oficiales.

cultura casa de la cultura arte y cultura

Reciente

Elemento militar con perro detector revisa pallets con mercancía embalada durante operativo de la ANAM en el puerto de Manzanillo, Colima.
México

Asegura ANAM más de 8 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos en puerto de Manzanillo

La operación fue resultado de análisis documental, inteligencia aduanera y trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad federal.

Centro Federal de Readaptación Social donde permanecía recluido Santiago "N" antes de recibir sentencia.
Seguridad

FGR obtiene sentencia de 105 años contra líder criminal por delincuencia organizada y secuestro en Morelos

El Ministerio Público Federal aportó las pruebas que sustentaron la pena máxima contra quien coordinó delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud entre 2012 y 2019.

La gobernadora González Saravia, la Presidenta Sheinbaum y la secretaria López Gutiérrez en el escenario durante la entrega de apoyos a cañeros en Zacatepec, Morelos.
México

Sheinbaum entrega apoyos Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos a 136 mil cañeros en Morelos

El Plan Integral incluye aumentar la cuota de exportación de azúcar con Estados Unidos a 1.2 millones de toneladas para el próximo ciclo.

La doctora Wendolyn Sánchez Cruz, con bata del IMSS, durante el acto de su designación como titular de la UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48 en León, Guanajuato.
México

Médica queretana con 25 años en el IMSS asume la dirección de hospital del CMN del Bajío

El H. Consejo Técnico avaló la designación durante una sesión presidida por el director general Zoé Robledo; el nombramiento es efectivo a partir del 1 de agosto de 2026.