Cansados pero felices: miles de peregrinos queretanos llegan a Huehuetoca en la 136ª peregrinación al Tepeyac

Grupos de decenas de municipios queretanos llegaron al punto de descanso en el Estado de México tras días de marcha; los que cumplen 25 y 50 años de peregrinar recibirán reconocimiento especial.

Miles de peregrinos de la Diócesis de Querétaro arribaron a Huehuetoca, Estado de México, durante la 136ª peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe.

Los contingentes de la Diócesis de Querétaro fueron recibidos en Huehuetoca como parte de la recta final de la 136ª peregrinación al Tepeyac, donde este año se reconocerá a quienes cumplen 25 y 50 años de participación.

Diócesis de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Estado de México, 24 de julio de 2026.- El campo de Huehuetoca recibió este viernes a miles de peregrinos de la Diócesis de Querétaro que avanzan en la 136ª peregrinación a pie al Tepeyac, tradición religiosa que este año alcanza una edición especialmente significativa: por primera vez en esta jornada, quienes cumplen 25 y 50 años de peregrinar recibirán su medalla de reconocimiento en una ceremonia especial durante la misa eucarística de bienvenida.

El carro del Sant\u00edsimo encabez\u00f3 la llegada de los peregrinos queretanos al campo de Huehuetoca durante su recorrido hacia el Tepeyac. Con el carro del Santísimo al frente, miles de peregrinos provenientes de comunidades de Querétaro llegaron a Huehuetoca para continuar su camino hacia la Basílica de Guadalupe. Diócesis de Querétaro

Los grupos llegaron en columnas numeradas, desde comunidades como Jesús María, Pie de Gallo, Tlacote el Bajo, San José del Alto, Menchaca, Peñuelas, Camargo, La Palma, Sauce el Alto, Coyotillos, Palo Alto, San Clemente y decenas más, muchas de ellas pertenecientes a los decanatos de la diócesis queretana.

El carro del Santísimo —adornado con flores y coronado por un dosel rojo— encabezó la recepción de los contingentes.

Peregrinos de Quer\u00e9taro ingresan al campo de Huehuetoca tras una larga jornada de caminata rumbo a la Bas\u00edlica de Guadalupe. Después de una de las etapas más demandantes del recorrido, los peregrinos queretanos arribaron a Huehuetoca, donde participaron en actividades religiosas previas a su llegada al Tepeyac. Diócesis de Querétaro

A su llegada, los peregrinos, la mayoría hombres y varones jóvenes, mostraban el cansancio de jornadas largas y una subida exigente —la salida de Tepeji del Río fue señalada desde el escenario como particularmente difícil— pero el ánimo se mantuvo alto.

Muchos levantaron sus sombreros de palma al ingresar al campo; otros llegaron entre los aplausos de quienes ya estaban instalados.

Celebraci\u00f3n eucar\u00edstica y recepci\u00f3n de peregrinos de la Di\u00f3cesis de Quer\u00e9taro en Huehuetoca, Estado de M\u00e9xico. La 136ª peregrinación de la Diócesis de Querétaro vivió una jornada especial en Huehuetoca, con una ceremonia de reconocimiento para quienes cumplen 25 y 50 años de caminar al Tepeyac. Diócesis de Querétaro

Durante la espera antes de la eucaristía, el campo fue organizándose por grupos con marcas de cal en el suelo. Los sacerdotes atendieron confesiones bajo sombrillas en la parte trasera del espacio; en el costado izquierdo, seminaristas y voluntarios anotaban las intenciones de misa.

La transmisión del evento fue realizada en vivo por la propia organización como parte de su estrategia de evangelización digital.

Celebraci\u00f3n eucar\u00edstica y recepci\u00f3n de peregrinos de la Di\u00f3cesis de Quer\u00e9taro en Huehuetoca, Estado de M\u00e9xico. La 136ª peregrinación de la Diócesis de Querétaro vivió una jornada especial en Huehuetoca, con una ceremonia de reconocimiento para quienes cumplen 25 y 50 años de caminar al Tepeyac. Diócesis de Querétaro

La 136ª peregrinación al Tepeyac partió de Neblinas de Guadalupe, en la Sierra de Querétaro, a inicios de julio. La llegada a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, está prevista para el próximo domingo.

peregrinación religion tradiciones y costumbres

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