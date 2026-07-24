Ciudad de México, 24 de julio de 2026.—El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló este viernes que Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, asesinado el miércoles 22 de julio al interior de las instalaciones de su palacio municipal, era investigado por presuntos vínculos con dos organizaciones delictivas que operan en el oriente de la entidad: Los Aparicio y Los Huazulco.

Ambos grupos son señalados por las autoridades por delitos de secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región. García Harfuch expresó condolencias a la familia del edil y a los habitantes del municipio, y anunció que el Gabinete de Seguridad federal trabaja en coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de Morelos para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Entre las líneas de investigación, el funcionario citó la detención previa de la suegra del alcalde, identificada como Andrea "N", alias "La Patrona", quien se desempeñó como tesorera municipal y era señalada como probable operadora de una de esas estructuras delictivas.

Mencionó también diversos señalamientos públicos que vinculaban al edil con hechos violentos ocurridos en la zona, los cuales eran analizados por la fiscalía estatal.

Tras el homicidio, las oficinas de la presidencia municipal de Temoac fueron aseguradas para preservar indicios y fortalecer las líneas de investigación.

García Harfuch precisó que, de ameritarlo la investigación, policías municipales también serán indagados, dado que no había personal de seguridad en el palacio municipal al momento del ataque. La Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo el caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato y señaló que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades de los presidentes municipales, subrayando la necesidad de que los cuerpos policiales locales estén "limpios" y de mantener la coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno.