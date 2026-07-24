Municipio de San Juan del Río identifica terreno para secundaria general en la zona oriente

La escuela buscaría descargar la demanda de las telesecundarias del Sitio y Cerro Gordo; otra secundaria se gestiona en el viejo Oriente.

El alcalde Roberto Cabrera anunció que el municipio ya identificó un terreno para construir una secundaria general en la zona oriente de San Juan del Río.

El gobierno municipal impulsa la construcción de una secundaria general para atender la creciente demanda educativa en la zona oriente de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

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Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

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San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- La administración municipal de San Juan del Río ya tiene identificado el terreno donde se proyecta construir una secundaria general para la zona oriente, con el propósito de descargar la demanda que actualmente absorben las telesecundarias del Sitio y Cerro Gordo.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia, mencionó además que se gestiona otra secundaria vinculada a la Escuela Normal en el viejo Oriente, como parte de un conjunto de proyectos educativos para atender el crecimiento acelerado de esa zona del municipio.

Cabrera Valencia no precisó la ubicación exacta del terreno identificado, el organismo o institución que aportará el predio, ni si ya existe gestión formal ante las autoridades estatales o federales de educación para autorizar el plantel.

La zona oriente enfrenta una presión creciente en servicios educativos derivada del boom habitacional. Infonavit tiene proyectadas más de 10 mil viviendas en la zona, y el municipio ya registra presión en telesecundarias que operan con matrícula por encima de su capacidad diseñada.

La administración estatal confirmó en meses anteriores la construcción de dos preescolares en la zona centro, aunque sin precisar nombres ni ubicación.

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