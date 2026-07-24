San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- La administración municipal de San Juan del Río ya tiene identificado el terreno donde se proyecta construir una secundaria general para la zona oriente, con el propósito de descargar la demanda que actualmente absorben las telesecundarias del Sitio y Cerro Gordo.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia, mencionó además que se gestiona otra secundaria vinculada a la Escuela Normal en el viejo Oriente, como parte de un conjunto de proyectos educativos para atender el crecimiento acelerado de esa zona del municipio.
Cabrera Valencia no precisó la ubicación exacta del terreno identificado, el organismo o institución que aportará el predio, ni si ya existe gestión formal ante las autoridades estatales o federales de educación para autorizar el plantel.
La zona oriente enfrenta una presión creciente en servicios educativos derivada del boom habitacional. Infonavit tiene proyectadas más de 10 mil viviendas en la zona, y el municipio ya registra presión en telesecundarias que operan con matrícula por encima de su capacidad diseñada.
La administración estatal confirmó en meses anteriores la construcción de dos preescolares en la zona centro, aunque sin precisar nombres ni ubicación.