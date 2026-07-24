San Juan del Río, Querétaro, 24 de julio de 2026.- Con el objetivo de garantizar el libre flujo del agua durante la temporada de lluvias, la Secretaría de Servicios Municipales de San Juan del Río llevó a cabo la limpieza preventiva de la canaleta ubicada en el Fraccionamiento La Rueda.
Las labores fueron ejecutadas por el equipo de Imagen Urbana y comprendieron el retiro de maleza que obstruía el canal, según informó la Presidencia Municipal, encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
Personal de Imagen Urbana realiza deshierbe en parques y jardines del municipio de San Juan del Río como parte de las acciones preventivas de la temporada de lluvias. rotativo.com.mx
La dependencia señaló que estas acciones buscan evitar la acumulación de agua en el fraccionamiento y reducir el riesgo de encharcamientos en el período de mayor precipitación. En paralelo, el municipio avanza en trabajos de deshierbe en parques y jardines del territorio.
Las intervenciones preventivas en la red de drenes y espacios públicos de San Juan del Río se enmarcan en la estrategia contra inundaciones que el gobierno municipal ha venido ejecutando desde meses atrás. En junio pasado, el municipio también reforzó la limpieza de drenes del río en coordinación con Conagua.