Municipio limpia canaleta del Fraccionamiento La Rueda para evitar inundaciones en San Juan del Río

El equipo de Imagen Urbana intervino el canal del fraccionamiento como parte de las acciones preventivas de la temporada de lluvias.

Trabajador municipal con desmalezadora retira hierba en la canaleta del Fraccionamiento La Rueda, San Juan del Río

Labores de limpieza preventiva en la canaleta del Fraccionamiento La Rueda, ejecutadas por el equipo de Imagen Urbana del municipio de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 24 de julio de 2026.- Con el objetivo de garantizar el libre flujo del agua durante la temporada de lluvias, la Secretaría de Servicios Municipales de San Juan del Río llevó a cabo la limpieza preventiva de la canaleta ubicada en el Fraccionamiento La Rueda.

Las labores fueron ejecutadas por el equipo de Imagen Urbana y comprendieron el retiro de maleza que obstruía el canal, según informó la Presidencia Municipal, encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Trabajador con desmalezadora en \u00e1rea verde junto a malla cicl\u00f3nica, parque en San Juan del R\u00edo Personal de Imagen Urbana realiza deshierbe en parques y jardines del municipio de San Juan del Río como parte de las acciones preventivas de la temporada de lluvias. rotativo.com.mx

La dependencia señaló que estas acciones buscan evitar la acumulación de agua en el fraccionamiento y reducir el riesgo de encharcamientos en el período de mayor precipitación. En paralelo, el municipio avanza en trabajos de deshierbe en parques y jardines del territorio.

Las intervenciones preventivas en la red de drenes y espacios públicos de San Juan del Río se enmarcan en la estrategia contra inundaciones que el gobierno municipal ha venido ejecutando desde meses atrás. En junio pasado, el municipio también reforzó la limpieza de drenes del río en coordinación con Conagua.

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