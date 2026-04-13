San Juan del Río, 13 de abril de 2026. —El Gobierno Municipal de San Juan del Río desazolvó ocho drenes y deshierbó otros 15 a cielo abierto en colonias del municipio, como parte de la preparación rumbo a la temporada de lluvias 2026.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, encabezada por Ernesto Mora Rico, reportó 15 mil metros cuadrados deshierbados y 7 mil 200 metros lineales de drenaje intervenidos de enero a la fecha, en una demarcación que el año pasado superó los 600 milímetros de precipitación acumulada.

Trabajos de desazolve en drenes de las colonias La Floresta, México, Santa Fe y Granjas Banthí suman 7 mil 200 metros lineales intervenidos rotativo.com.mx

Los trabajos de deshierbe se concentraron en drenes de las colonias Arrayanes, Pedregoso 3ª Sección, Los Olivos, Magisterial, Xhosdá y San Isidro. Para el desazolve de lodos, la dependencia intervino los drenes de La Floresta, México, Santa Fe y Granjas Banthí. La Secretaría también reportó una reparación puntual en el dren de la calle Castillo de Chapultepec, esquina Arteaga.

El antecedente que pesa sobre la preparación de este año es la temporada de lluvias 2025, la más intensa de los últimos años en el municipio, con un acumulado superior a 400 milímetros registrados en 2021 —año en que la ciudad sufrió inundaciones en varias zonas.

Trabajos de desazolve en drenes de las colonias La Floresta, México, Santa Fe y Granjas Banthí suman 7 mil 200 metros lineales intervenidos rotativo.com.mx

La acción se enmarca en el plan presentado el 10 de marzo por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, que contempla la limpieza de 32 kilómetros del Río San Juan y del Arroyo Xhosdá a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, más labores de mantenimiento a cargo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal y el monitoreo climático de Protección Civil.

La Administración Municipal no precisó el monto de inversión destinado a estas acciones preventivas, ni informó cuántas viviendas o colonias podrían beneficiarse directamente con los drenes ya intervenidos.

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El año pasado, en la temporada 2025, el municipio ejecutó 48 acciones preventivas distribuidas en 16 colonias y siete comunidades, con la limpieza de 31 kilómetros del Río San Juan como medida central.

Aquel operativo, detallado en la estrategia integral contra inundaciones del gobierno local, incluyó también el cambio de 30 registros pluviales y la distribución de 14 toneladas de material para costaleras.





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Hasta el momento, la Secretaría de Servicios Públicos no ha informado si para 2026 se replicará la distribución de costaleras ni si se mantendrá el centro de operaciones en el CE.CU.CO.

Los episodios recientes refuerzan la urgencia de la preparación. El municipio ya enfrentó chubascos con descargas eléctricas y rachas de 50 km/h en los primeros días de abril, en un arranque anticipado de las precipitaciones.

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Protección Civil mantiene activos los protocolos heredados de la temporada anterior y el Comité Municipal seguirá sesionando durante los meses de mayor riesgo, que en la región se extienden de mayo a noviembre.