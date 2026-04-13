Servicios Públicos desazolva 8 drenes y deshierba 15 mil m² en San Juan del Río

Servicios Públicos deshierba 15 mil metros cuadrados y desazolva 7 mil 200 metros lineales en colonias del municipio.

Trabajos de limpieza y desazolve de drenes en San Juan del Río rumbo a la temporada de lluvias 2026

Trabajos de desazolve en drenes de las colonias La Floresta, México, Santa Fe y Granjas Banthí suman 7 mil 200 metros lineales intervenidos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de abril de 2026. —El Gobierno Municipal de San Juan del Río desazolvó ocho drenes y deshierbó otros 15 a cielo abierto en colonias del municipio, como parte de la preparación rumbo a la temporada de lluvias 2026.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, encabezada por Ernesto Mora Rico, reportó 15 mil metros cuadrados deshierbados y 7 mil 200 metros lineales de drenaje intervenidos de enero a la fecha, en una demarcación que el año pasado superó los 600 milímetros de precipitación acumulada.

Trabajos de limpieza y desazolve de drenes en San Juan del R\u00edo rumbo a la temporada de lluvias 2026 Trabajos de desazolve en drenes de las colonias La Floresta, México, Santa Fe y Granjas Banthí suman 7 mil 200 metros lineales intervenidos rotativo.com.mx

Los trabajos de deshierbe se concentraron en drenes de las colonias Arrayanes, Pedregoso 3ª Sección, Los Olivos, Magisterial, Xhosdá y San Isidro. Para el desazolve de lodos, la dependencia intervino los drenes de La Floresta, México, Santa Fe y Granjas Banthí. La Secretaría también reportó una reparación puntual en el dren de la calle Castillo de Chapultepec, esquina Arteaga.

El antecedente que pesa sobre la preparación de este año es la temporada de lluvias 2025, la más intensa de los últimos años en el municipio, con un acumulado superior a 400 milímetros registrados en 2021 —año en que la ciudad sufrió inundaciones en varias zonas.

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La acción se enmarca en el plan presentado el 10 de marzo por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, que contempla la limpieza de 32 kilómetros del Río San Juan y del Arroyo Xhosdá a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, más labores de mantenimiento a cargo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal y el monitoreo climático de Protección Civil.

La Administración Municipal no precisó el monto de inversión destinado a estas acciones preventivas, ni informó cuántas viviendas o colonias podrían beneficiarse directamente con los drenes ya intervenidos.

Trabajos de limpieza y desazolve de drenes en San Juan del R\u00edo rumbo a la temporada de lluvias 2026 rotativo.com.mx

El año pasado, en la temporada 2025, el municipio ejecutó 48 acciones preventivas distribuidas en 16 colonias y siete comunidades, con la limpieza de 31 kilómetros del Río San Juan como medida central.

Aquel operativo, detallado en la estrategia integral contra inundaciones del gobierno local, incluyó también el cambio de 30 registros pluviales y la distribución de 14 toneladas de material para costaleras.


Trabajos de limpieza y desazolve de drenes en San Juan del R\u00edo rumbo a la temporada de lluvias 2026 rotativo.com.mx

Hasta el momento, la Secretaría de Servicios Públicos no ha informado si para 2026 se replicará la distribución de costaleras ni si se mantendrá el centro de operaciones en el CE.CU.CO.

Los episodios recientes refuerzan la urgencia de la preparación. El municipio ya enfrentó chubascos con descargas eléctricas y rachas de 50 km/h en los primeros días de abril, en un arranque anticipado de las precipitaciones.

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Protección Civil mantiene activos los protocolos heredados de la temporada anterior y el Comité Municipal seguirá sesionando durante los meses de mayor riesgo, que en la región se extienden de mayo a noviembre.

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