Cabrera entrega reencarpetado en el acceso a La Estancia

La obra abarcó más de 210 metros lineales y 7 metros de ancho, con reencarpetado en caliente sobre la entrada principal.

Vialidad recién reencarpetada en el acceso a la comunidad de La Estancia, en San Juan del Río, con 7 metros de ancho.

La delegada Lorena Jaramillo Moreno consideró que la mejora vial beneficiará la movilidad de los habitantes de la comunidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia entregó los trabajos de reencarpetado en el acceso a la comunidad de La Estancia, una obra que abarcó más de 210 metros lineales con 7 metros de ancho de vialidad.

La intervención, ejecutada junto al secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, consistió en reencarpetado en caliente sobre la entrada principal de la localidad, una de las comunidades rurales del municipio.

La delegada de La Estancia, Lorena Jaramillo Moreno, agradeció la obra y consideró que mejorará la movilidad de los habitantes y fortalecerá su calidad de vida. La entrega coincidió con la jornada de servicios que el gobierno municipal llevó a la misma comunidad.

Como siguiente etapa, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante la Dirección de Obra Institucional, realizará la pintura de la vialidad.

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