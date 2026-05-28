Cabrera entrega reencarpetado en el acceso a La Estancia

San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia entregó los trabajos de reencarpetado en el acceso a la comunidad de La Estancia, una obra que abarcó más de 210 metros lineales con 7 metros de ancho de vialidad.
La intervención, ejecutada junto al secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico, consistió en reencarpetado en caliente sobre la entrada principal de la localidad, una de las comunidades rurales del municipio.
La delegada de La Estancia, Lorena Jaramillo Moreno, agradeció la obra y consideró que mejorará la movilidad de los habitantes y fortalecerá su calidad de vida. La entrega coincidió con la jornada de servicios que el gobierno municipal llevó a la misma comunidad.
Como siguiente etapa, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante la Dirección de Obra Institucional, realizará la pintura de la vialidad.