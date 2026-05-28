Roberto Cabrera lleva el programa "Miércoles" a la comunidad de La Estancia

El alcalde sostuvo una reunión con liderazgos de la localidad y coordinó la jornada de servicios municipales con secretarías y organismos del gobierno.

Roberto Cabrera Valencia conversa con vecinos de La Estancia durante jornada del programa Miércoles en la comunidad.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos vecinales de La Estancia durante la edición 26 del programa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El programa Miércoles en La Estancia cumplió su edición número 26 con una jornada de 160 atenciones ciudadanas que reunió a secretarías, direcciones y organismos del gobierno municipal en la delegación. El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó los trabajos y sostuvo un encuentro con liderazgos vecinales.

"Fomentar la corresponsabilidad entre las y los ciudadanos y el gobierno", explicó el alcalde sobre el objetivo de la reunión con representantes comunitarios. Cabrera Valencia añadió que la intención es fortalecer el equipo de trabajo territorial y construir lo que llamó un legado de bien común para la zona.

Obras, señalética y arbolado

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano ejecutó la colocación de boyas en nueve reductores de velocidad y la instalación de señalética preventiva. La misma dependencia aplicó pintura en cuatro pasos peatonales sobre vialidades de la comunidad. A través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, se entregaron árboles y ropa de segunda mano a las familias asistentes.

Servicios Públicos Municipales realizó cambio de luminarias, colocación de reflectores y trabajos de deshierbe y poda en espacios comunes. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó las letras emblemáticas que identifican a La Estancia en el acceso principal y registró a personas interesadas en adquirir productos a bajo costo.

Medicina preventiva y mesas ciudadanas

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario aplicó acciones de medicina preventiva en ganado de la zona y orientó a los productores sobre manejo sanitario. Desarrollo Social distribuyó pepinos cosechados por programas municipales y ofreció una plática informativa en la escuela primaria Justo Sierra.

En las mesas ciudadanas instaladas durante la jornada participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, las secretarías de la Mujer, Finanzas, Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social y Servicios Públicos. La campaña de salud visual completó el cuadro de servicios que la administración acercó a la comunidad ubicada al sur de la cabecera municipal.

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