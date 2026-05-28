Roberto Cabrera lleva el programa "Miércoles" a la comunidad de La Estancia

San Juan del Río, Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El programa Miércoles en La Estancia cumplió su edición número 26 con una jornada de 160 atenciones ciudadanas que reunió a secretarías, direcciones y organismos del gobierno municipal en la delegación. El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó los trabajos y sostuvo un encuentro con liderazgos vecinales.
"Fomentar la corresponsabilidad entre las y los ciudadanos y el gobierno", explicó el alcalde sobre el objetivo de la reunión con representantes comunitarios. Cabrera Valencia añadió que la intención es fortalecer el equipo de trabajo territorial y construir lo que llamó un legado de bien común para la zona.
Obras, señalética y arbolado
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano ejecutó la colocación de boyas en nueve reductores de velocidad y la instalación de señalética preventiva. La misma dependencia aplicó pintura en cuatro pasos peatonales sobre vialidades de la comunidad. A través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, se entregaron árboles y ropa de segunda mano a las familias asistentes.
Servicios Públicos Municipales realizó cambio de luminarias, colocación de reflectores y trabajos de deshierbe y poda en espacios comunes. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó las letras emblemáticas que identifican a La Estancia en el acceso principal y registró a personas interesadas en adquirir productos a bajo costo.
Medicina preventiva y mesas ciudadanas
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario aplicó acciones de medicina preventiva en ganado de la zona y orientó a los productores sobre manejo sanitario. Desarrollo Social distribuyó pepinos cosechados por programas municipales y ofreció una plática informativa en la escuela primaria Justo Sierra.
En las mesas ciudadanas instaladas durante la jornada participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, las secretarías de la Mujer, Finanzas, Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social y Servicios Públicos. La campaña de salud visual completó el cuadro de servicios que la administración acercó a la comunidad ubicada al sur de la cabecera municipal.