Querétaro acumula 72 mil servicios legales a mujeres y gana más de la mitad de las demandas

San Juan del Río, 27 de mayo de 2026.- La Secretaría de las Mujeres del Estado de Querétaro acumula 72 mil 326 servicios legales brindados a usuarias en lo que va de la administración, así como 830 demandas representadas ante instancias judiciales, según el balance entregado por la titular de la dependencia, Sonia Rocha Acosta.
La funcionaria reveló que más de la mitad de las demandas representadas obtuvieron sentencia favorable para las usuarias. El reporte se entregó durante la apertura del Centro Regional de Representación Legal en las instalaciones de Secuco.
Una de cada cinco demandas proviene del sur
Rocha Acosta precisó que 20% de las demandas que actualmente representa la dependencia se origina en municipios de la zona sur del estado, principalmente San Juan del Río, Amealco, Pedro Escobedo y Tequisquiapan. La concentración territorial fue el argumento central para descentralizar el servicio.
"Las mujeres sí quieren denunciar, sí quieren defender sus derechos, sí quieren salir adelante, pero necesitan instituciones cercanas, accesibles y más humanas", sostuvo la titular durante su mensaje.
La cifra confirma una tendencia ya documentada por organismos federales que ubican a Querétaro entre las entidades con mayor violencia contra mujeres en lesiones dolosas.
Estrategia Defensoras de las Mujeres
El balance se enmarca en la estrategia Defensoras de las Mujeres, que la dependencia presenta como acompañamiento integral en procesos legales. Rocha Acosta explicó que el modelo va más allá de la asesoría puntual e incluye seguimiento de casos completos para evitar la revictimización.
La secretaria estatal indicó que la representación se ofrece de manera gratuita y con perspectiva de género. Señaló que el objetivo es romper la barrera económica que enfrentan muchas usuarias para acceder a representación jurídica privada en procesos de violencia familiar, divorcio, pensión alimenticia y guarda y custodia, en sintonía con la agenda 8M impulsada por la dependencia.
Una instrucción del Ejecutivo estatal
Rocha Acosta afirmó que el fortalecimiento de la estrategia responde a una instrucción del gobernador Mauricio Kuri. Sostuvo que la decisión política es no permitir que ninguna mujer enfrente situaciones de violencia en soledad institucional.
La titular subrayó que cuando una usuaria accede a la justicia, los efectos trascienden el caso individual. "Cuando una mujer accede a la justicia, no avanza solo ella, avanza su familia y avanza Querétaro", afirmó ante autoridades estatales y municipales reunidas en la ceremonia.