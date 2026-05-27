Amazon abre en Querétaro su primer Think Big Space de Latinoamérica

Felifer Macías encabeza la apertura del primer AWS Think Big Space en Latinoamérica dentro del Centro BLOQUE.

Felifer Macías inaugura AWS Think Big Space de Amazon en Centro BLOQUE de Querétaro con autoridades estatales

Felifer Macías encabezó la apertura del AWS Think Big Space de Amazon dentro del Centro BLOQUE en Querétaro capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 26 de mayo de 2026.- El primer AWS Think Big Space que Amazon abre en Latinoamérica comenzó a operar este martes dentro del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, en la capital queretana, con un programa enfocado en inteligencia artificial, automatización, digitalización y robótica dirigido a estudiantes y emprendedores.

El presidente municipal Felifer Macías encabezó la apertura junto con directivos de Amazon Web Services, autoridades estatales y representantes de la UNAM.

La apertura coincidió con el cierre del Girls Tech Day, jornada en la que 200 estudiantes de nivel bachillerato provenientes de 10 instituciones públicas tomaron talleres impartidos por Amazon, orientados a despertar vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre mujeres jóvenes.

Felifer Mac\u00edas inaugura AWS Think Big Space de Amazon en Centro BLOQUE de Quer\u00e9taro con autoridades estatales Felifer Macías encabezó la apertura del AWS Think Big Space de Amazon dentro del Centro BLOQUE en Querétaro capital. rotativo.com.mx

El componente formativo del nuevo laboratorio se suma a programas previos del municipio operados desde el mismo inmueble.

El laboratorio se instaló en el inmueble que el municipio operó como hub tecnológico desde 2024, año en que arrancó BLOQUE con talleres de la UNAM en inteligencia artificial y realidad virtual.

La estrategia municipal sumó en marzo la cuarta generación del programa BLOQUERS, con 13 millones de pesos canalizados en alianzas con Google, Microsoft, Amazon y Stripe a emprendedores queretanos.

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"Hoy las nuevas generaciones que no tengan estas herramientas, que no tengan estas habilidades, van a ir quedando desfasadas. Hoy, por eso, Querétaro se pone en el máximo nivel de herramientas", afirmó Macías Olvera durante el acto inaugural.

El alcalde sostuvo que el laboratorio coloca a la ciudad como referente para estudiantes y emprendedores que buscan formarse en automatización e inteligencia artificial.

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Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable estatal, acudió en representación del gobernador Mauricio Kuri González y describió al Think Big Space como un espacio que articulará academia, iniciativa privada y gobierno alrededor de la formación tecnológica. "Aquí se sembrarán ideas, aquí se construirán habilidades", expresó.

AWS Think Big Space refuerza la vinculación de BLOQUE con Amazon en Querétaro

El proyecto se inscribe en una alianza previa de varios años entre el municipio y Amazon Web Services. El líder de Clúster de AWS Querétaro, Alfredo Mejía, participó en la apertura junto con la directora de Políticas Públicas de AWS, Ana Paola Barbosa, y el director de Operaciones de Infraestructura, David Tanner. La directora regional para Panamá y América, Marianna Desai, completó la representación corporativa.

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La capital queretana concentra 15 centros de datos en operación, con una proyección de 37 en los próximos años, según cifras del municipio difundidas en la jornada Girls Tech México del año pasado, cuando Amazon anunció que la próxima Región AWS en México implicará una inversión estimada de 5 mil millones de dólares.

El nuevo laboratorio se conecta con ese andamiaje de infraestructura tecnológica que el municipio ha buscado consolidar desde 2024.

Por el gobierno estatal asistieron además la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, y el director de la ENES UNAM Unidad Juriquilla, Enrique Arturo Cantoral Uriza. Del gabinete municipal acudió el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, quien encabeza la estrategia digital del ayuntamiento.

¿Quiénes podrán usar el AWS Think Big Space en BLOQUE?

El espacio queda abierto al público objetivo del Centro BLOQUE: estudiantes de los niveles medio superior y superior, emprendedores y profesionales en formación tecnológica.

La nueva instalación se incorpora al catálogo de programas que el municipio opera desde el inmueble, donde ya conviven BLOQUERS, BLOQUE Kids, los talleres de la UNAM y la sede recién instalada de CANACINTRA.

Con la llegada del Think Big Space, BLOQUE se convierte en la única sede en Latinoamérica con un laboratorio de esta línea de Amazon Web Services, sumándose a la red global que la compañía opera desde Estados Unidos.

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