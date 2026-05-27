Santiago de Querétaro, 26 de mayo de 2026.- El primer AWS Think Big Space que Amazon abre en Latinoamérica comenzó a operar este martes dentro del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, en la capital queretana, con un programa enfocado en inteligencia artificial, automatización, digitalización y robótica dirigido a estudiantes y emprendedores.

El presidente municipal Felifer Macías encabezó la apertura junto con directivos de Amazon Web Services, autoridades estatales y representantes de la UNAM.

La apertura coincidió con el cierre del Girls Tech Day, jornada en la que 200 estudiantes de nivel bachillerato provenientes de 10 instituciones públicas tomaron talleres impartidos por Amazon, orientados a despertar vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre mujeres jóvenes.

Felifer Macías encabezó la apertura del AWS Think Big Space de Amazon dentro del Centro BLOQUE en Querétaro capital. rotativo.com.mx

El componente formativo del nuevo laboratorio se suma a programas previos del municipio operados desde el mismo inmueble.

El laboratorio se instaló en el inmueble que el municipio operó como hub tecnológico desde 2024, año en que arrancó BLOQUE con talleres de la UNAM en inteligencia artificial y realidad virtual.

La estrategia municipal sumó en marzo la cuarta generación del programa BLOQUERS, con 13 millones de pesos canalizados en alianzas con Google, Microsoft, Amazon y Stripe a emprendedores queretanos.

Felifer Macías encabezó la apertura del AWS Think Big Space de Amazon dentro del Centro BLOQUE en Querétaro capital. rotativo.com.mx

"Hoy las nuevas generaciones que no tengan estas herramientas, que no tengan estas habilidades, van a ir quedando desfasadas. Hoy, por eso, Querétaro se pone en el máximo nivel de herramientas", afirmó Macías Olvera durante el acto inaugural.

El alcalde sostuvo que el laboratorio coloca a la ciudad como referente para estudiantes y emprendedores que buscan formarse en automatización e inteligencia artificial.

Felifer Macías encabezó la apertura del AWS Think Big Space de Amazon dentro del Centro BLOQUE en Querétaro capital. rotativo.com.mx

Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable estatal, acudió en representación del gobernador Mauricio Kuri González y describió al Think Big Space como un espacio que articulará academia, iniciativa privada y gobierno alrededor de la formación tecnológica. "Aquí se sembrarán ideas, aquí se construirán habilidades", expresó.

AWS Think Big Space refuerza la vinculación de BLOQUE con Amazon en Querétaro

El proyecto se inscribe en una alianza previa de varios años entre el municipio y Amazon Web Services. El líder de Clúster de AWS Querétaro, Alfredo Mejía, participó en la apertura junto con la directora de Políticas Públicas de AWS, Ana Paola Barbosa, y el director de Operaciones de Infraestructura, David Tanner. La directora regional para Panamá y América, Marianna Desai, completó la representación corporativa.

Felifer Macías encabezó la apertura del AWS Think Big Space de Amazon dentro del Centro BLOQUE en Querétaro capital. rotativo.com.mx

La capital queretana concentra 15 centros de datos en operación, con una proyección de 37 en los próximos años, según cifras del municipio difundidas en la jornada Girls Tech México del año pasado, cuando Amazon anunció que la próxima Región AWS en México implicará una inversión estimada de 5 mil millones de dólares.

El nuevo laboratorio se conecta con ese andamiaje de infraestructura tecnológica que el municipio ha buscado consolidar desde 2024.

Por el gobierno estatal asistieron además la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, y el director de la ENES UNAM Unidad Juriquilla, Enrique Arturo Cantoral Uriza. Del gabinete municipal acudió el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, quien encabeza la estrategia digital del ayuntamiento.

¿Quiénes podrán usar el AWS Think Big Space en BLOQUE?

El espacio queda abierto al público objetivo del Centro BLOQUE: estudiantes de los niveles medio superior y superior, emprendedores y profesionales en formación tecnológica.

La nueva instalación se incorpora al catálogo de programas que el municipio opera desde el inmueble, donde ya conviven BLOQUERS, BLOQUE Kids, los talleres de la UNAM y la sede recién instalada de CANACINTRA.

Con la llegada del Think Big Space, BLOQUE se convierte en la única sede en Latinoamérica con un laboratorio de esta línea de Amazon Web Services, sumándose a la red global que la compañía opera desde Estados Unidos.