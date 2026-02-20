Querétaro es sede de la primera asamblea de la Agencia Espacial Latinoamericana

Canciller De la Fuente y gobernador Kuri inauguran asamblea que definió marco jurídico y programa de trabajo de la ALCE.

Inauguración de la Primera Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio en Querétaro con 12 países participantes

Mauricio Kuri González y Juan Ramón de la Fuente inauguran la Primera Asamblea de la ALCE en Palacio de Gobierno.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de febrero de 2026.— Doce países de América Latina y el Caribe formalizaron la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) durante su Primera Asamblea General, celebrada en Querétaro, donde se definió el marco jurídico interno, los objetivos y el programa de trabajo del organismo.

La Secretaría General operará desde el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, ubicado en el municipio de Colón.

El gobernador Mauricio Kuri González y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, inauguraron los trabajos en Palacio de Gobierno.

La selección de Querétaro como sede responde al posicionamiento de su clúster aeroespacial, su capital humano especializado y la vinculación entre el sector académico y empresarial en la entidad.

Inauguraci\u00f3n de la Primera Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribe\u00f1a del Espacio en Quer\u00e9taro con 12 pa\u00edses participantes Mauricio Kuri González y Juan Ramón de la Fuente inauguran la Primera Asamblea de la ALCE en Palacio de Gobierno.

De la Fuente explicó que la ALCE busca convertirse en un vehículo de proyección internacional para que los países de la región accedan a tecnologías satelitales y las traduzcan en beneficios concretos.

Entre las aplicaciones mencionó el monitoreo de desastres naturales, la vigilancia ambiental, la seguridad alimentaria y la optimización de recursos hídricos y planeación productiva.

"Querétaro tiene un liderazgo en la materia reconocido internacionalmente, aquí está el núcleo que ha iniciado esta nueva etapa del desarrollo aeroespacial", señaló el canciller, quien añadió que el organismo prevé incorporar más países en los próximos años.


Cooperación regional y desarrollo tecnológico desde Querétaro

El gobernador Kuri González resaltó que la industria aeroespacial ampliará sus alcances e incrementará flujos de inversión mediante la cooperación regional. Aseguró que la agencia incidirá en retos como el cambio climático, el fortalecimiento de la agricultura y la contención de desastres naturales.

"El desarrollo de la región latinoamericana y caribeña no puede esperar. ¡Hagamos sinergias!", expresó el mandatario, quien invitó a los integrantes de la ALCE a constituirse como un puente de cooperación, promoción e intercambio entre los sectores público y privado.

Inauguraci\u00f3n de la Primera Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribe\u00f1a del Espacio en Quer\u00e9taro con 12 pa\u00edses participantes El organismo agrupa a 12 países y busca impulsar tecnologías satelitales con impacto social en la región.

La instalación de la Secretaría General en el municipio de Colón fue posible también con el respaldo de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal, Rosaura Ruiz.

De la Fuente subrayó que la infraestructura espacial, como la concibe la agencia, es un instrumento para proteger cosechas, anticipar huracanes, planear ciudades y fortalecer cadenas productivas en toda la región.

Previo a la inauguración, Kuri González y De la Fuente sostuvieron una reunión privada en la que el canciller reconoció el liderazgo consolidado por las instituciones del estado como plataforma para el arranque del organismo regional.

gobiernomauricio kuriaeroespacial

Reciente

Toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Profesionales del Derecho de San Juan del Río para el periodo 2026-2028
San Juan del Río

Toma protesta nueva Mesa Directiva del Colegio de Abogados en San Juan del Río

Mónica Almaraz asume presidencia del Colegio de Profesionales del Derecho para el periodo 2026-2028.

Mapa meteorológico de Conagua muestra onda de calor en Querétaro e Hidalgo el 20 de febrero de 2026
San Juan del Río

Onda de calor persiste en Querétaro e Hidalgo

Conagua confirma onda de calor en zonas centro de ambas entidades con mínimas de 0 a 5 °C en sierras.

Sesión de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma de justicia cívica con protocolos de género obligatorios
Legislatura

Aprueban en comisión justicia cívica con perspectiva de género en Querétaro

Comisión legislativa avala reforma que exige lineamientos contra revictimización en municipios.

Sesión legislativa en el Congreso de Querétaro donde se aprobó la declaratoria del Bicentenario del Poder Judicial 2026
Legislatura

2026, año del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro

Congreso aprueba declaratoria que reconoce dos siglos de impartición de justicia en la entidad.