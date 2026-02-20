Querétaro, 20 de febrero de 2026.— Doce países de América Latina y el Caribe formalizaron la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) durante su Primera Asamblea General, celebrada en Querétaro, donde se definió el marco jurídico interno, los objetivos y el programa de trabajo del organismo.

La Secretaría General operará desde el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, ubicado en el municipio de Colón.

El gobernador Mauricio Kuri González y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, inauguraron los trabajos en Palacio de Gobierno.

La selección de Querétaro como sede responde al posicionamiento de su clúster aeroespacial, su capital humano especializado y la vinculación entre el sector académico y empresarial en la entidad.

Mauricio Kuri González y Juan Ramón de la Fuente inauguran la Primera Asamblea de la ALCE en Palacio de Gobierno.

De la Fuente explicó que la ALCE busca convertirse en un vehículo de proyección internacional para que los países de la región accedan a tecnologías satelitales y las traduzcan en beneficios concretos.

Entre las aplicaciones mencionó el monitoreo de desastres naturales, la vigilancia ambiental, la seguridad alimentaria y la optimización de recursos hídricos y planeación productiva.

"Querétaro tiene un liderazgo en la materia reconocido internacionalmente, aquí está el núcleo que ha iniciado esta nueva etapa del desarrollo aeroespacial", señaló el canciller, quien añadió que el organismo prevé incorporar más países en los próximos años.





Cooperación regional y desarrollo tecnológico desde Querétaro

El gobernador Kuri González resaltó que la industria aeroespacial ampliará sus alcances e incrementará flujos de inversión mediante la cooperación regional. Aseguró que la agencia incidirá en retos como el cambio climático, el fortalecimiento de la agricultura y la contención de desastres naturales.

"El desarrollo de la región latinoamericana y caribeña no puede esperar. ¡Hagamos sinergias!", expresó el mandatario, quien invitó a los integrantes de la ALCE a constituirse como un puente de cooperación, promoción e intercambio entre los sectores público y privado.

El organismo agrupa a 12 países y busca impulsar tecnologías satelitales con impacto social en la región.

La instalación de la Secretaría General en el municipio de Colón fue posible también con el respaldo de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal, Rosaura Ruiz.

De la Fuente subrayó que la infraestructura espacial, como la concibe la agencia, es un instrumento para proteger cosechas, anticipar huracanes, planear ciudades y fortalecer cadenas productivas en toda la región.

Previo a la inauguración, Kuri González y De la Fuente sostuvieron una reunión privada en la que el canciller reconoció el liderazgo consolidado por las instituciones del estado como plataforma para el arranque del organismo regional.